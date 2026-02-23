Edwin van der Sar heeft in de podcast The Overlap laten weten dat er in het verleden gesprekken zijn gevoerd over een mogelijke terugkeer bij Manchester United. De voormalig doelman van de Engelse grootmacht bevestigde openlijk dat er contact is geweest over een rol binnen de organisatie op bestuurlijk niveau. Volgens de oud-international vonden deze gesprekken plaats in de periode dat hij nog werkzaam was als algemeen directeur bij Ajax.

In het gesprek met Gary Neville ging Van der Sar in op de geruchten die de afgelopen periode de ronde deden over een hereniging met zijn oude club. De oud-keeper gaf aan dat hij twee keer om de tafel heeft gezeten met vertegenwoordigers van United. Ondanks de serieuze interesse van de club waar hij tussen 2005 en 2011 grote successen vierde, besloot hij destijds in Amsterdam te blijven om zijn werkzaamheden bij Ajax voort te zetten.

Verbonden aan Ajax

"We hebben gesproken", zo bevestigde Van der Sar over de contacten met de clubleiding van Manchester United. Hoewel de lokroep uit Engeland aanwezig was, woog zijn verantwoordelijkheid bij Ajax op dat moment zwaarder. De oud-bestuurder gaf aan dat een overstap op dat moment niet aan de orde was. "Mijn werk bij Ajax was nog niet klaar", aldus de voormalig doelman. Hiermee nuanceerde hij de speculaties dat een terugkeer naar Old Trafford destijds al in een vergevorderd stadium was.

Neville ziet gemiste kans

Gary Neville, die de podcast host, stak zijn bewondering voor zijn voormalig ploeggenoot niet onder stoelen of banken. De oud-verdediger beschouwt het als een gemiste kans dat de Nederlander nog niet is toegevoegd aan de clubleiding van United. Volgens Neville is Van der Sar de enige oud-speler die daadwerkelijk beschikt over de juiste kwalificaties en de nodige ervaring om een topfunctie bij de club te bekleden, mede door zijn elfjarige periode in de directie bij Ajax.

Geen nieuwe aanbieding

Hoewel de uitspraken van Van der Sar aantonen dat United zijn naam serieus heeft overwogen, lijkt een directe aanstelling momenteel niet aan de orde. Volgens The Mirror is er op dit moment geen sprake van een concrete benoeming binnen de huidige bestuurlijke structuur onder leiding van Sir Jim Ratcliffe en CEO Omar Berrada. De club is echter nog altijd op zoek naar stabiliteit en voetbalinhoudelijke expertise, eigenschappen die Van der Sar tijdens zijn succesvolle jaren als bestuurder zeker heeft getoond.

Volledig hersteld

De geruchten over een mogelijke terugkeer worden mede gevoed door het feit dat Van der Sar inmiddels volledig is hersteld van de hersenbloeding die hem in de zomer van 2023 trof. Eerder deze maand gaf hij al aan dat hij een drukke baan in de voetballerij inmiddels weer zou kunnen dragen, al geniet hij momenteel nog van zijn vrije tijd. Of Manchester United in de nabije toekomst alsnog met een nieuw, concreet voorstel komt voor de man die de club in 2008 de Champions League bezorgde, blijft vooralsnog onduidelijk.