Feyenoord mag dan afgelopen zondag met 2-1 hebben gewonnen van Telstar, de rust is nog ver te zoeken in Rotterdam-Zuid. De stemming in De Kuip is allesbehalve positief en de aanhang van de Rotterdammers uitte hun onvrede over het huidige bestuur op een opvallende manier door een vlag van Noord-Korea te tonen op de tribune.

Ondanks dat de ploeg nu drie keer op rij heeft gewonnen, lijkt de harde kern niet van plan hun standpunt te wijzigen. De supporters eisen een harde ingreep in het bestuur van de club. Tijdens het duel met Telstar waren er wederom diverse spandoeken te zien die gericht waren aan het adres van trainer Robin van Persie, directeur Dennis te Kloese en de volledige raad van commissarissen.

Koreaanse vlag

De aanwezigheid van een Noord-Koreaanse vlag, een symbool voor een land met een totalitaire dictatuur, trok dit weekend de meeste aandacht. Het is een nieuw hoofdstuk in een reeks protestacties die al wekenlang gaande is. Voorafgaand aan de ontmoeting met Telstar lieten de fans zich ook al horen tijdens wedstrijden tegen onder meer Sparta Rotterdam, Sturm Graz, Heracles Almelo en FC Utrecht. De onvrede richt zich specifiek op de kopstukken van de club. Hun hoofden zijn al lange tijd te zien op de getoonde doeken van de supporters.

Sjaak Troost vertrokken

Midden in deze storm van kritiek heeft Sjaak Troost besloten zijn functie als lid van de raad van commissarissen neer te leggen. Troost, die zeven jaar actief was in de rvc en in de zomer van 2019 nog tijdelijk Martin van Geel opvolgde als technisch directeur, was zelf ook een van de mikpunten van de kritische aanhang. Hij vervulde de functie van technisch directeur tot en met begin 2022, waarna Frank Arnesen het stokje destijds overnam. Het vertrek van Troost markeert het einde van een tijdperk waarin hij verschillende petten op heeft gehad binnen de club.

Prestaties bieden geen rust

Hoewel het op bestuurlijk vlak rommelt, staat Feyenoord er sportief gezien redelijk voor in de nationale competitie. De club bezet momenteel de tweede plaats in de Eredivisie en heeft een voorsprong van vijf punten op zowel NEC als Ajax. Toch lijkt de sportieve opmars de supporters niet te kunnen sussen, aangezien de roep om verandering in de bestuurskamer onverminderd hard blijft klinken. Het standpunt van de harde kern lijkt door de recente overwinningen niet te zijn veranderd, wat de druk op de overgebleven bestuursleden alleen maar verder doet toenemen.