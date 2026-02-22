Sjaak Troost stapt na zeven jaar uit rvc van Feyenoord

Sjaak Troost stopt als lid van de raad van commissarissen (rvc) van Feyenoord. De oud-speler van de Rotterdammers, die zeven jaar een rol als commissaris vervulde, stelt zijn functie per direct ter beschikking. Dat meldt Feyenoord zondag op de officiële kanalen.

Er was de laatste tijd veel te doen om de positie van Troost binnen de club. Hoewel zijn termijn formeel op 24 februari zou aflopen, koos hij ervoor om zondag al de deur achter zich dicht te trekken.

Artikel gaat verder onder video

Troost kijkt met voldoening terug op zijn periode bij Feyenoord: "De afgelopen twee jaar is het helaas niet gelopen zoals ik had verwacht en daar ben ik mede debet aan. Het is mooi geweest en privé is het goed dat ik nu mijn tijd op een andere manier ga invullen."

Het vertrek van Troost zal bij een groot deel van de achterban met gejuich ontvangen worden. De supportersverenigingen en Het Legioen lieten de afgelopen weken herhaaldelijk hun onvrede blijken met spandoeken tijdens uitwedstrijden tegen FC Utrecht en PSV. Er werd onder meer schande gesproken van de zogenaamde "Sintersjaak"-contracten en de vermeende rol van Troost bij het lekken van informatie over de positie van trainer Brian Priske. De fans riepen al langer om een grote schoonmaak binnen de bestuurskamer van de Stadionclub.

Na het vertrek van Troost bestaat de Raad van Commissarissen nog uit Eelco Blok, Rob Tromp en Alexander van der Lely. De club moet nu op zoek naar een nieuwe invulling om de sportieve ambities weer waar te kunnen maken. Hoewel algemeen directeur Dennis te Kloese nog niet uitgebreid heeft gereageerd op de mutaties, is het duidelijk dat er een nieuwe wind gaat waaien in Rotterdam-Zuid. De focus zal de komende tijd liggen op het herstellen van de rust en het verbeteren van de sportieve resultaten, die dit seizoen achterblijven bij de verwachtingen.

Eerder vervulde Troost binnen de club al meerdere functies, waaronder commercieel manager, hoofd scouting en technisch directeur.