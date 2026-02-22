Live voetbal 4

Raheem Sterling krijgt direct eigen liedje van Feyenoord-fans

Raheem Sterling in De Kuip
Foto: © Imago/ESPN
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 februari 2026, 21:35

Het Feyenoord-debuut van Raheem Sterling is een feit. Na ruim een uur spelen kwam de voormalig Engels international binnen de lijnen, wat zorgde voor enorme vreugde bij Het Legioen. Ieder balcontact werd met luid gejuich ontvangen, terwijl er ook al een liedje klonk over de stuntaankoop van de Rotterdammers.

Sterling werd ruim een week geleden uit het niets gepresenteerd door Feyenoord en zat vorige week zondag voor het eerst op de tribune. Begin deze week reisden de Rotterdammers af naar België, waar de Engelsman mocht meetrainen terwijl hij nog in afwachting was van zijn werkvergunning. Donderdag kreeg Sterling die werkvergunning, waardoor duidelijk werd dat hij zijn debuut kon maken tegen Telstar.

Artikel gaat verder onder video

Dat gebeurde ook, toen trainer Robin van Persie hem in de 61ste minuut voor de leeuwen gooide. De Engelsman verving Gijs Smal, wat met massaal gejuich werd ontvangen in De Kuip. Vrijwel iedere supporter stond op om de eerste minuten van de aanvaller toe te juichen.

Direct klonk er bovendien een lied vanaf de tribunes. Op dezelfde melodie waarop Michiel Kramer of Cyriel Dessers ooit werden toegezongen in hun tijd bij Feyenoord (tu tu tu tu Mi-chiel Kra-mer), kreeg ook Sterling zijn eigen variant. “Ra-heem Ster-ling”, klonk het massaal uit de kelen van de Rotterdamse aanhang.

Feyenoord - Telstar

Feyenoord
2 - 1
Telstar
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

