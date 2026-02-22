Het Feyenoord-debuut van is een feit. Na ruim een uur spelen kwam de voormalig Engels international binnen de lijnen, wat zorgde voor enorme vreugde bij Het Legioen. Ieder balcontact werd met luid gejuich ontvangen, terwijl er ook al een liedje klonk over de stuntaankoop van de Rotterdammers.

Sterling werd ruim een week geleden uit het niets gepresenteerd door Feyenoord en zat vorige week zondag voor het eerst op de tribune. Begin deze week reisden de Rotterdammers af naar België, waar de Engelsman mocht meetrainen terwijl hij nog in afwachting was van zijn werkvergunning. Donderdag kreeg Sterling die werkvergunning, waardoor duidelijk werd dat hij zijn debuut kon maken tegen Telstar.

Dat gebeurde ook, toen trainer Robin van Persie hem in de 61ste minuut voor de leeuwen gooide. De Engelsman verving Gijs Smal, wat met massaal gejuich werd ontvangen in De Kuip. Vrijwel iedere supporter stond op om de eerste minuten van de aanvaller toe te juichen.

Direct klonk er bovendien een lied vanaf de tribunes. Op dezelfde melodie waarop Michiel Kramer of Cyriel Dessers ooit werden toegezongen in hun tijd bij Feyenoord (tu tu tu tu Mi-chiel Kra-mer), kreeg ook Sterling zijn eigen variant. “Ra-heem Ster-ling”, klonk het massaal uit de kelen van de Rotterdamse aanhang.