Live voetbal

FC Rijnmond oppert Sterling als nieuwe 'tien' bij Feyenoord

Raheem Sterling
Foto: © Feyenoord ONE
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
21 februari 2026, 07:55   Bijgewerkt: 20 februari 2026, 20:18

Door de zware blessures van Sem Steijn en Oussama Targhalline is de spoeling op het middenveld bij Feyenoord plotseling dun geworden. Trainer Robin van Persie beschikt nog maar over drie ervaren krachten. Bij FC Rijnmond worden daarom verschillende – en soms creatieve – oplossingen geopperd, waaronder een opvallende rol voor nieuwkomer Raheem Sterling.

Vrijdag werd bekend dat Steijn voorlopig uit de running is. De middenvelder onderging een operatie aan zijn meniscus, zo bevestigde de club. Daarnaast lijkt het erop dat ook Targhalline dit seizoen niet meer in actie komt. De Marokkaan werd in het duel met Go Ahead Eagles van afgelopen zondag hard onderuitgeschopt door Thibo Baeten en liep daarbij een ernstige blessure op.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor houdt Feyenoord met Luciano Valente, In-Beom Hwang en Jakub Moder nog slechts drie ervaren middenvelders over. Tobias van den Elshout en Thijs Kraaijeveld kunnen eveneens op het middenveld spelen, maar missen nog de nodige ervaring. “Voor hen bieden deze blessures kansen. Kraaijeveld wordt meer als verdediger gebruikt, maar is altijd middenvelder geweest. Als de nood aan de man is, vind ik dat een heel logische oplossing”, aldus Dennis van Eersel.

Creatieve oplossingen

Aan tafel worden ook alternatieven besproken. “Gijs Smal heeft ook weleens op het middenveld gespeeld”, stelt Van Eersel. Ali Boussaboun denkt aan een andere optie: “Ik zou Leo Sauer wel een keer willen proberen op tien”, oppert de oud-voetballer van Feyenoord. De presentator van FC Rijnmond gooit er nog een suggestie in: “Raheem Sterling op tien! En dan Sauer op links.”

Sterling speelde in zijn loopbaan voornamelijk als buitenspeler of spits. Volgens Transfermarkt.nl kwam de Engelsman echter ook zeventien duels in actie als nummer tien. Voor het laatst was dat op 30 maart 2024, tijdens de wedstrijd tussen Chelsea FC en Burnley FC (2-2).

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vitezslav Jaros van Ajax

Klap voor Ajax: einde seizoen voor Jaros

  • Gisteren, 19:06
  • Gisteren, 19:06
  • 6
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Steijn

Opmerkelijk: Sem Steijn valt in bij Feyenoord, maar wordt er ook weer afgehaald

  • zo 15 februari, 13:48
  • 15 feb. 13:48
  • 20
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel