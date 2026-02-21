Door de zware blessures van en is de spoeling op het middenveld bij Feyenoord plotseling dun geworden. Trainer Robin van Persie beschikt nog maar over drie ervaren krachten. Bij FC Rijnmond worden daarom verschillende – en soms creatieve – oplossingen geopperd, waaronder een opvallende rol voor nieuwkomer .

Vrijdag werd bekend dat Steijn voorlopig uit de running is. De middenvelder onderging een operatie aan zijn meniscus, zo bevestigde de club. Daarnaast lijkt het erop dat ook Targhalline dit seizoen niet meer in actie komt. De Marokkaan werd in het duel met Go Ahead Eagles van afgelopen zondag hard onderuitgeschopt door Thibo Baeten en liep daarbij een ernstige blessure op.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor houdt Feyenoord met Luciano Valente, In-Beom Hwang en Jakub Moder nog slechts drie ervaren middenvelders over. Tobias van den Elshout en Thijs Kraaijeveld kunnen eveneens op het middenveld spelen, maar missen nog de nodige ervaring. “Voor hen bieden deze blessures kansen. Kraaijeveld wordt meer als verdediger gebruikt, maar is altijd middenvelder geweest. Als de nood aan de man is, vind ik dat een heel logische oplossing”, aldus Dennis van Eersel.

Creatieve oplossingen

Aan tafel worden ook alternatieven besproken. “Gijs Smal heeft ook weleens op het middenveld gespeeld”, stelt Van Eersel. Ali Boussaboun denkt aan een andere optie: “Ik zou Leo Sauer wel een keer willen proberen op tien”, oppert de oud-voetballer van Feyenoord. De presentator van FC Rijnmond gooit er nog een suggestie in: “Raheem Sterling op tien! En dan Sauer op links.”

Sterling speelde in zijn loopbaan voornamelijk als buitenspeler of spits. Volgens Transfermarkt.nl kwam de Engelsman echter ook zeventien duels in actie als nummer tien. Voor het laatst was dat op 30 maart 2024, tijdens de wedstrijd tussen Chelsea FC en Burnley FC (2-2).