kan komende zomer transfervrij de overstap maken van Bournemouth naar Juventus. Volgens La Gazzetta dello Sport ligt er een meerjarig contract voor de verdediger klaar in Turijn. Feyenoord ziet daarmee miljoenen verloren gaan.

Senesi stond tussen 2019 en 2022 onder contract bij Feyenoord, waar hij een goede indruk maakte. Na drie seizoenen in De Kuip maakte de Argentijn, die ook een Italiaans paspoort heeft, een overstap naar de Premier League. Bournemouth betaalde een bedrag van vijftien miljoen euro voor de linkspoot. Daarbij wisten de Rotterdammers een doorverkooppercentage van vijftien procent te bedingen.

In Engeland tekende Senesi een contract tot medio 2026, waardoor hij komende zomer uit zijn contract loopt. De Argentijn mag daardoor inmiddels met andere clubs in gesprek over een transfervrije overstap na het huidige seizoen. In dat geval zal Feyenoord dus de nodige miljoenen mislopen.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Juventus een belangrijke gegadigde voor de handtekening van Senesi. De 28-jarige verdediger kan een contract voor drie of vier seizoenen tekenen in het Allianz Stadium, waar hij zo’n vier tot vijf miljoen euro per jaar kan opstrijken. Volgens transferexpert Matteo Moretto zouden ook FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund belangstelling hebben.