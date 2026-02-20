Live voetbal

Senesi kan transfervrij naar Juventus, Feyenoord loopt miljoenen mis

Marcos Senesi van Bournemouth met Feyenoord-logo
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
20 februari 2026, 12:41

Marcos Senesi kan komende zomer transfervrij de overstap maken van Bournemouth naar Juventus. Volgens La Gazzetta dello Sport ligt er een meerjarig contract voor de verdediger klaar in Turijn. Feyenoord ziet daarmee miljoenen verloren gaan.

Senesi stond tussen 2019 en 2022 onder contract bij Feyenoord, waar hij een goede indruk maakte. Na drie seizoenen in De Kuip maakte de Argentijn, die ook een Italiaans paspoort heeft, een overstap naar de Premier League. Bournemouth betaalde een bedrag van vijftien miljoen euro voor de linkspoot. Daarbij wisten de Rotterdammers een doorverkooppercentage van vijftien procent te bedingen.

Artikel gaat verder onder video

In Engeland tekende Senesi een contract tot medio 2026, waardoor hij komende zomer uit zijn contract loopt. De Argentijn mag daardoor inmiddels met andere clubs in gesprek over een transfervrije overstap na het huidige seizoen. In dat geval zal Feyenoord dus de nodige miljoenen mislopen.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Juventus een belangrijke gegadigde voor de handtekening van Senesi. De 28-jarige verdediger kan een contract voor drie of vier seizoenen tekenen in het Allianz Stadium, waar hij zo’n vier tot vijf miljoen euro per jaar kan opstrijken. Volgens transferexpert Matteo Moretto zouden ook FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund belangstelling hebben.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-spits Ayase Ueda

Feyenoord blokkeerde transfer Ueda naar VfL Wolfsburg

  • Gisteren, 13:52
  • Gisteren, 13:52
  • 8
Raheem Sterling

'Sterling is een fenomeen met unieke eigenschappen, helemaal voor een voetballer'

  • Gisteren, 11:51
  • Gisteren, 11:51
  • 7
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marcos Senesi

Marcos Senesi
AFC Bournemouth
Team: Bournemouth
Leeftijd: 28 jaar (10 mei 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
25
0
2024/2025
Bournemouth
17
0
2023/2024
Bournemouth
31
4
2022/2023
Bournemouth
31
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel