FIFA-president Gianni Infantino en UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zijn officieel aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof (ICC), meldt The Athletic. Een coalitie van belangenorganisaties, waaronder Irish Sport for Palestine en Euro-Med Human Rights Monitor, diende op 16 februari een lijvig document van 120 pagina's in. Hierin worden de topmannen van de wereldvoetbalbond en de Europese voetbalbond beschuldigd van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de bezette Palestijnse gebieden.

De kern van de aanklacht draait om de 'inclusie van Israëlische voetbalclubs die zich bevinden in illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied die zijn gebouwd op land dat is gestolen van Palestijnen'. Volgens de indieners staan de bonden toe dat deze clubs deelnemen aan competities van de Israëlische voetbalbond en wedstrijden spelen op geconfisqueerd land.

Financiële en structurele steun

Artikel gaat verder onder video

In de aanklacht wordt gesteld dat de voetbalbonden 'financiële en structurele steun' bieden aan clubs uit deze nederzettingen, waarvan sommige clubs ook hebben deelgenomen aan UEFA-competities. De actiegroepen menen dat dit het leven in de nederzettingen normaliseert en de bezetting legitimeert, wat volgens hen in strijd is met het Statuut van Rome.

Daarnaast wordt aangevoerd dat het beleid van de FIFA en de UEFA apartheid in de hand werkt. Palestijnen zouden namelijk niet mogen spelen voor, werken als manager bij of zelfs als toeschouwer aanwezig zijn bij wedstrijden van deze nederzettingsclubs. De indieners stellen dat de bonden 'ongestraft opereren' en dat er geen interne of externe mechanismen zijn om de leiders verantwoordelijk te houden voor schendingen van het internationaal recht.

Infantino: uitsluiten van landen is een nederlaag

Infantino liet begin deze maand in een interview nog weten dat het uitsluiten van een land 'een nederlaag' is. Hij stelde dat men landen 'nooit moet weren van het spelen van voetbal door de daden van hun politiek leiders'. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep de bonden echter al eerder op om de Israëlische voetbalbond te schorsen 'totdat clubs uit nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied zijn verwijderd uit hun competities'. Het Bureau van de Aanklager van het ICC voert momenteel een vooronderzoek uit om te bepalen of er een officieel onderzoek wordt gestart.