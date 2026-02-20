Live voetbal

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovár, Pepi en Saibari terug in basis

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
20 februari 2026, 13:33

PSV neemt het zaterdag in eigen huis op tegen sc Heerenveen. Naar verwachting zal Peter Bosz liefst vijf wijzigingen doorvoeren in zijn basisopstelling ten opzichte van de nederlaag bij FC Volendam.

Op doel keert Matej Kovár weer terug bij PSV. De Tsjechische doelman moest de voorbije twee duels aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, waardoor Niek Schiks de kans kreeg zich te laten zien. Inmiddels lijkt de eerste doelman van de Eindhovenaren weer te kunnen spelen, waardoor hij direct terugkeert in de basis.

Artikel gaat verder onder video

Ook Salah-Eddine behoort naar verwachting weer tot de selectie na een voetblessure, maar hij neemt waarschijnlijk nog op de bank plaats. Dat betekent dat Mauro Júnior en Sergiño Dest op de flanken zullen spelen. Wel voert Bosz naar verwachting twee wijzigingen door in het centrum: Jerdy Schouten schuift een linie naar achteren naar de plek van Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski komt op de plaats van Armando Obispo.

Door het naar achteren halen van Schouten komt er weer een plekje vrij op het middenveld naast Paul Wanner en Joey Veerman. Ismael Saibari keert terug nadat hij vorige week afwezig was en kan direct weer in de basis beginnen. Ook voorin voert Bosz waarschijnlijk twee wijzigingen door. Na het uitvallen van Guus Til moet PSV met een andere spits spelen, dus komt de terugkeer van Ricardo Pepi na een armbreuk op een uitstekend moment. Verder keert Dennis Man naar verwachting terug in de basis, wat ten koste gaat van Esmir Bajraktarevic. Ivan Perisic lijkt wel zeker van zijn basisplaats.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovár; Dest, Schouten, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Pepi, Perisic.

