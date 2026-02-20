Live voetbal

Steijn lange tijd aan de kant met meniscusblessure

Feyenoord-speler Sem Steijn
Foto: © Imago
20 februari 2026, 11:11

Sem Steijn zal voorlopig niet in actie komen voor Feyenoord. De aanvallende middenvelder heeft een meniscusblessure opgelopen in het duel met Go Ahead Eagles (1-0 winst), zo weet het Algemeen Dagblad.

Steijn kwam afgelopen weekend na een kwartier spelen binnen de lijnen bij het duel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. De middenvelder kwam als vervanger van Oussama Targhalline, die door Thibo Baeten uit de wedstrijd werd geschopt. Feyenoord maakt geen melding meer van de duur van blessures, maar het lijkt erop dat de Marokkaan dit seizoen niet meer in actie komt.

Ook Steijn kan nu aan het lijstje met blessures worden toegevoegd. De middenvelder liep gedurende zijn invalbeurt klachten aan zijn knie op, waarna hij in de rust alweer gewisseld moest worden. Hij reisde begin deze week ook niet mee met Feyenoord, dat voor een kort trainingskamp naar Brussel vertrok. De miljoenenaanwinst werd in Rotterdam onderzocht.

Volgens het AD is uit dat onderzoek naar voren gekomen dat Steijn een meniscusblessure heeft opgelopen, waardoor hij lange tijd niet zal kunnen spelen. Daardoor heeft Robin van Persie voorlopig alleen Luciano Valente, In-beom Hwang en Jakub Moder als opties voor het middenveld.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MerelK
7 Reacties
487 Dagen lid
53 Likes
MerelK
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bijzonder.. Het zit bij feyenoord ook niet mee met al die blessures. Bij PSV driekwart van de aanvallers en twee keepers. Bij ajax de aankoop van wie veel verwacht werd. NEC heeft het de laatste weken wat lastig, maar er zijn echt nog wel kansen op plek 2 als ze daar wel fit blijven.

Vriendje Stokvis
1.826 Reacties
519 Dagen lid
8.865 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op naar een selectie van minimaal 100 spelers.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
19
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

