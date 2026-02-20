zal voorlopig niet in actie komen voor Feyenoord. De aanvallende middenvelder heeft een meniscusblessure opgelopen in het duel met Go Ahead Eagles (1-0 winst), zo weet het Algemeen Dagblad.

Steijn kwam afgelopen weekend na een kwartier spelen binnen de lijnen bij het duel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. De middenvelder kwam als vervanger van Oussama Targhalline, die door Thibo Baeten uit de wedstrijd werd geschopt. Feyenoord maakt geen melding meer van de duur van blessures, maar het lijkt erop dat de Marokkaan dit seizoen niet meer in actie komt.

Ook Steijn kan nu aan het lijstje met blessures worden toegevoegd. De middenvelder liep gedurende zijn invalbeurt klachten aan zijn knie op, waarna hij in de rust alweer gewisseld moest worden. Hij reisde begin deze week ook niet mee met Feyenoord, dat voor een kort trainingskamp naar Brussel vertrok. De miljoenenaanwinst werd in Rotterdam onderzocht.

Volgens het AD is uit dat onderzoek naar voren gekomen dat Steijn een meniscusblessure heeft opgelopen, waardoor hij lange tijd niet zal kunnen spelen. Daardoor heeft Robin van Persie voorlopig alleen Luciano Valente, In-beom Hwang en Jakub Moder als opties voor het middenveld.