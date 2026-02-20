De 1-0 nederlaag die AZ donderdagavond leed tegen FC Noah is groot nieuws in Portugal. Door de zeperd van de Alkmaarders is de strijd om de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA op een haar na definitief beslist.

AZ speelde een teleurstellende heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League. Op bezoek bij het Armeense FC Noah ging de ploeg van Lee-Roy Echteld met 1-0 onderuit, door een treffer van Hovhannes Hambardzumyan. Volgende week wacht de return in Alkmaar, waarin AZ beter voor de dag zal moeten komen om Europese uitschakeling te voorkomen.

In Portugal wordt de zeperd van AZ met gejuich ontvangen. "Goed nieuws voor de Portugese ranking: AZ verliest in Armenië", kopt A Bola. "Nog maar één overwinning noodzakelijk!", jubelt de krant. Die heeft berekend dat, zelfs als AZ de Conference League zou winnen, één zege voor een Portugese club voldoende zou zijn om de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst definitief veilig te stellen. Portugal zou daardoor vanaf het seizoen 2027/28 twee rechtstreekse tickets voor de competitiefase van de Champions League krijgen en nog een derde club mogen inschrijven voor de voorrondes. "Portugal nóg dichter bij drie teams in de Champions League", meldt Record op zijn beurt. "De nederlaag van AZ, de laatste Nederlandse vertegenwoordiger, maakt het makkelijker voor ons land", aldus deze krant.

Portugal wordt in Europa nog vertegenwoordigd door vier clubs. Sporting CP eindigde in de Champions League als zevende van de competitiefase en plaatste zich zodoende rechtstreeks voor de achtste finales. In de tussenronde van het miljardenbal moet het Benfica van José Mourinho volgende week de 0-1 thuisnederlaag tegen Real Madrid zien weg te poetsen in Santiago Bernabéu. In de Europa League eindigde zowel het FC Porto van Francesco Farioli (vijfde) als Sporting Braga (zesde) bij de eerste acht, waardoor beide clubs eveneens een plek in de achtste finales bemachtigden.