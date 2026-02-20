Feyenoord gelinkt aan Mexicaanse goaltjesdief Armando González (22)

Feyenoord heeft volgens Mexicaanse media belangstelling voor Armando González, de 22-jarige spits van Chivas. De Rotterdammers zouden meerdere positieve scoutingsrapporten hebben liggen van de aanvaller die dit seizoen behoorlijk op dreef is.

González was dit seizoen in 24 officiële wedstrijden al goed voor zeventien doelpunten. De spits debuteerde in november vorig jaar bovendien al in de nationale ploeg, waarvoor hij tot op heden drie officiële interlands speelde. González' contract bij Chivas loopt in december van dit jaar af, zijn marktwaarde wordt door het algoritme van FootballTransfers geschat op 2,4 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

De Mexicaanse journalist David Faitelson (TUDN) onthulde recent al dat González bekeken wordt door 'een' Europese club, maar gaf daarbij niet aan welke. Bronnen bevestigen echter aan de krant Récord dat het om Feyenoord gaat. De krant benadrukt dat Feyenoord zichzelf als ideale springplank voor Mexicaans talent heeft ontwikkeld door het succes van Santiago Giménez, die inmiddels voor AC Milan speelt. Met Stéphano Carillo (momenteel verhuurd aan FC Dordrecht) trokken de Rotterdammers afgelopen zomer nóg een Mexicaanse aanvaller aan.

Van een formeel bod of onderhandelingen tussen Chivas en Feyenoord is nog geen sprake, maar: "De interesse is echt en zou in de loop van het seizoen kunnen intensiveren", schrijft Récord. Bronnen rond González zelf willen nog niet ingaan op de geruchten. "Zijn prioriteit ligt nu bij Chivas, consistent blijven en strijden om prijzen, zonder te worden afgeleid door geruchten."