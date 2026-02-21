Michel van Egmond is bezig met behind-the-scenesvideo’s voor de populaire podcast KieftJansenEgmondGijp. De schrijver legde vast hoe hij Wim Kieft oppikte bij Station Blaak, al leek de oud-voetballer daar niet direct op te zitten wachten. De voetbalanalist maakt meermaals duidelijk dat Van Egmond moet stoppen met filmen en steekt daarbij ook zijn middelvinger op.

KieftJansenEgmondGijp is de succesvolle podcast van Kieft, Van Egmond, Rob Jansen en René van der Gijp. Van Egmond haalt Kieft steevast op bij Station Blaak, waarna het tweetal doorreist naar het Slaakhuys, de locatie waar de podcast wordt opgenomen. Dit ophaalmoment werd ditmaal vastgelegd door de biograaf.

Artikel gaat verder onder video

Kieft wordt gefilmd wanneer hij met de roltrap naar boven komt en besluit zijn middelvinger op te steken. “Rot eens op joh, met die film!”, foetert hij richting de camera. “Daar is hij, mensen!”, reageert Van Egmond, terwijl hij zijn collega van dichterbij in beeld brengt. Kieft maakt vervolgens zelfs een slaande beweging, al valt te betwisten of die daadwerkelijk bedoeld was om het filmtoestel te raken.

Wanneer Van Egmond uitlegt dat hij de beelden nodig heeft voor het Instagram-account van de podcast, verschijnt er toch een lachje op het gezicht van de oud-topspits. Even later wordt Kieft weer serieuzer: “Ja, ik ben hier klaar mee! Weg, weg!”, herhaalt hij.

Van der Gijp geniet van beelden van Kieft

Niet iedereen stoort zich aan de nukkige reacties van Kieft. René van der Gijp kon eerder bij Vandaag Inside al smakelijk lachen om de beelden van zijn vriend en collega. Terwijl Kieft aangeeft er helemaal klaar mee te zijn, worden zijn uitbarstingen door de overige podcast-leden vaak met een knipoog behandeld. Gisteren nog grapte Van der Gijp in de podcast over de deelname van Kieft aan Ziggo Sport-programma's , waarbij hij suggereerde dat Kieft vooral voor het geld meedeed. De nukkige houding op het station lijkt dan ook naadloos te passen in de dynamiek tussen de vier vrienden.