Wim Kieft waarschuwt Feyenoord na komst Sterling: ‘Als dat maar goed gaat...’

Raheem Sterling
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
14 februari 2026, 07:55   Bijgewerkt: 08:33

De transfer van Raheem Sterling naar Feyenoord zorgt voor enthousiasme bij de fans, maar Wim Kieft heeft zijn twijfels. De voormalig spits plaatst vraagtekens bij de fysieke staat van de 31-jarige aanvaller, die na een lange periode zonder wedstrijden neerstrijkt in De Kuip.

"Doelpunten verwacht Feyenoord met de komst van Raheem Sterling", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. "Hij heeft een cv om van te watertanden bij Manchester City, Liverpool, Chelsea en Arsenal en het Engelse elftal. Vergeten wordt echter dat hij acht maanden niet heeft gespeeld en toch altijd een hele explosieve aanvaller is geweest. Als dat maar goed gaat bij Feyenoord, waar blessures eerder regel zijn dan uitzondering."

Sterling speelde zijn laatste officiële wedstrijd in mei vorig jaar en werkte sindsdien individueel, nadat hij bij Chelsea buiten de eerste selectie viel. Dat gebrek aan ritme is volgens Kieft een factor die niet onderschat moet worden, zeker in een ploeg die de afgelopen seizoenen regelmatig te maken had met blessureleed.

Toch ziet Kieft ook sportieve perspectieven. "In de Premier League was hij technisch gezien niet zo bijzonder, maar de Eredivisie is wel even een ander verhaal voor een speler van een dergelijk kaliber. En hij gelooft in de speelwijze en het plan van Robin van Persie bij Feyenoord. Als dat maar goed gaat..."

Neesje
1.827 Reacties
1.236 Dagen lid
9.020 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Probeer eens wat positiever te zijn Wullem .

