FCUpdate lanceert app: de enige voetbal-app die je écht nodig hebt

Goed nieuws: de officiële FCUpdate-app is live en per direct te downloaden voor zowel iOS als Android! Een stap waar we achter de schermen maandenlang intensief aan hebben gewerkt, met één helder doel: jou als voetballiefhebber nóg sneller, overzichtelijker en persoonlijker bedienen.

Wat biedt de FCUpdate-app?

De app biedt alles wat je van onze website gewend bent, en meer. Al het laatste voetbalnieuws uit de Eredivisie, Champions League en internationale competities vind je overzichtelijk terug. Net als op FCUpdate.nl werken we met heldere koppen en duidelijke pushmeldingen. Geen vage teasers waarbij je moet raden wat er is gebeurd, maar meteen de kern van het nieuws in beeld.

Nieuw in de app is de speciale videosectie. Hier bekijk je op een gebruiksvriendelijke manier de hoogtepunten van onze interviews en reportages. Snel, intuïtief en volledig geïntegreerd in de nieuwsbeleving die je van ons kent.

Ook het community-aspect is verder versterkt. Net als op de website kun je onder artikelen reageren en in gesprek gaan met andere gebruikers. Maar in de app zie je bovenaan je scherm direct een melding zodra iemand op jouw reactie heeft gereageerd. Je hoeft dus niet meer zelf terug te zoeken of iemand iets heeft teruggeschreven, je ziet het meteen. Dat maakt de interactie een stuk gebruiksvriendelijker.

Voor de fanatieke volger zijn er live voetbalscores geïntegreerd. Je ziet realtime tussenstanden van onder meer de Eredivisie, Champions League en andere grote competities. Zo blijf je altijd op de hoogte, waar je ook bent.

Persoonlijke pushmeldingen

Een van de krachtigste functies is personalisatie. Zet je pushmeldingen aan, dan ben je altijd op de hoogte van het belangrijkste voetbalnieuws. Breaking news, grote transfers, opvallende ontwikkelingen: je mist niets.

Daarnaast kun je één of meerdere favoriete clubs en spelers selecteren. Wil je óók specifieke meldingen ontvangen over jouw club of favoriete speler? Dan kun je daar aparte pushnotificaties voor inschakelen. Zo ontvang je naast het algemene toonaangevende nieuws ook gerichte updates die volledig aansluiten op jouw voorkeuren.

Met een keuze tussen light mode en dark mode pas je de app volledig aan jouw voorkeur aan.

We hebben er alles aan gedaan om de app zo vloeiend en functioneel mogelijk te laten werken. Uiteraard blijven we doorontwikkelen. Spot je een fout of heb je suggesties? Laat het ons vooral weten. Samen maken we de app beter.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!