De Derby D'Italia tussen Internazionale en Juventus krijgt een vervelend staartje voor en zijn collega-bestuurder Damien Comolli. Het tweetal beklaagde zich in de rust hevig bij arbiter Federico La Penna naar aanleiding van de rode kaart die Pierre Kalulu even eerder had gekregen, en is naar aanleiding daarvan voorlopig geschorst.

Chiellini (41) maakte als spijkerharde verdediger jarenlang de dienst uit achterin bij Juventus. Tegenwoordig fungeert hij als Directeur Voetbalstrategie van De Oude Dame. In die functie rapporteert hij aan CEO Comolli. Het tweetal was het zaterdagavond totaal niet eens met de beslissing van La Penna om Kalulu vlak voor rust, bij een 1-1 tussenstand, met zijn tweede gele kaart van de avond weg te zenden.

In ondertal kwam Juventus een kwartier voor tijd op achterstand door een treffer van Francesco Pio Esposito. Manuel Locatelli trok de stand even later weer gelijk, maar genoeg voor een punt bleek dat niet te zijn. In de laatste minuut zette Piotr Zielinski de beslissende 3-2 op het bord. Inter blijft daardoor ruim aan kop gaan in de Serie A, met 61 punten uit 25 duels. Juventus vinden we met 46 punten voorlopig terug op de vijfde plaats.

Comolli wordt naar aanleiding van de ongeregeldheden in de catacomben het hardst gestraft. De CEO van Juventus had een 'agressieve en serieus intimiderende houding', citeert Football Italia. Enkel door tussenkomst van de technische staf kon worden voorkomen dat hij La Penna fysiek aanviel. Comolli is daarvoor geschorst tot 31 maart; bovendien moet hij een boete van 15 duizend euro betalen. Chiellini gedroeg zich op zijn beurt 'geagiteerd' en 'respectloos' en is daarom uitgesloten tot 27 februari.