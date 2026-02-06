Torino heeft het contract van per direct ontbonden, zo meldt de Italiaanse club via de officiële kanalen. De verdediger werd in 2022 voor miljoenen overgenomen van Ajax, maar kwam door een zware knieblessure al sinds oktober 2023 niet meer in actie voor de huidige nummer dertien van de Serie A.

Schuurs (26) doorliep de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte in 2018 de overstap naar Amsterdam. In vier seizoenen kwam hij tot het respectabele aantal van 95 officiële wedstrijden voor Ajax. In de zomer van 2022 zocht hij zijn heil in Italië. Torino betaalde negen miljoen euro om Schuurs over te nemen.

In Italië ontwikkelde Schuurs zich al snel tot basisspeler. In oktober 2023 ging het, in een competitiewedstrijd tegen Internazionale, echter helemaal mis voor de verdediger. Na een duel met tegenstander Hakan Çalhanoglu ging Schuurs naar de grond en greep hij direct naar zijn linkerknie. Schreeuwend van de pijn moest hij per brancard worden afgevoerd. Al snel werd duidelijk dat het inderdaad ernstig was: een gescheurde kruisband. Het herstel daarvan verliep bijzonder moeizaam; bijna een jaar na het oplopen van de blessure moest Schuurs een nieuwe operatie ondergaan. In de zomer van 2025 kwam de verdediger met hoopgevend nieuws: hij dacht mogelijk in september van dat jaar zijn rentree eindelijk weer te kunnen maken. Dat lukte echter niet, tot op heden kwam hij geen minuut meer in actie voor Torino.

Inmiddels is het contract van Schuurs met wederzijds goedvinden ontbonden, zo meldt Torino via de officiële kanalen. De club schrijft dat Schuurs na zijn entree 'snel de harten van iedereen binnen de club gestolen heeft' en prijst zijn snelle aanpassing aan het Italiaanse voetbal. Zijn blessure gooide helaas roet in het eten: "Perr werd geopereerd en bleef daarna keihard trainen en deed alles wat hij kon om te herstellen. Zijn toewijding was prijzenswaardig. Helaas komt vandaag de werkrelatie tussen Torino en Schuurs ten einde", aldus de Italianen. Torino schrijft tot slot dat de band tussen club en speler altijd zal blijven bestaan: "Turijn is jouw thuis, jij bent altijd één van ons. Bedankt voor alles, Perr. We hopen je snel weer te zien", aldus Torino.

Schuurs keert terug naar Nederland

In gesprek met het clubkanaal van Torino laat Schuurs weten dat hij na het ontbinden van zijn contract terug zal keren naar Nederland, om daar verder te revalideren. De Limburger lijkt alvast te zinspelen op een toekomstige terugkeer bij Torino: "Dit is geen afscheid, maar een tot ziens. Ik blijf keihard werken voor mijn comeback", aldus Schuurs.