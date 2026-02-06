Live voetbal 1

Perr Schuurs (26) vertrekt per direct bij Torino

Perr Schuurs Torino
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
6 februari 2026, 16:52   Bijgewerkt: 17:06

Torino heeft het contract van Perr Schuurs per direct ontbonden, zo meldt de Italiaanse club via de officiële kanalen. De verdediger werd in 2022 voor miljoenen overgenomen van Ajax, maar kwam door een zware knieblessure al sinds oktober 2023 niet meer in actie voor de huidige nummer dertien van de Serie A.

Schuurs (26) doorliep de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte in 2018 de overstap naar Amsterdam. In vier seizoenen kwam hij tot het respectabele aantal van 95 officiële wedstrijden voor Ajax. In de zomer van 2022 zocht hij zijn heil in Italië. Torino betaalde negen miljoen euro om Schuurs over te nemen.

Artikel gaat verder onder video

In Italië ontwikkelde Schuurs zich al snel tot basisspeler. In oktober 2023 ging het, in een competitiewedstrijd tegen Internazionale, echter helemaal mis voor de verdediger. Na een duel met tegenstander Hakan Çalhanoglu ging Schuurs naar de grond en greep hij direct naar zijn linkerknie. Schreeuwend van de pijn moest hij per brancard worden afgevoerd. Al snel werd duidelijk dat het inderdaad ernstig was: een gescheurde kruisband. Het herstel daarvan verliep bijzonder moeizaam; bijna een jaar na het oplopen van de blessure moest Schuurs een nieuwe operatie ondergaan. In de zomer van 2025 kwam de verdediger met hoopgevend nieuws: hij dacht mogelijk in september van dat jaar zijn rentree eindelijk weer te kunnen maken. Dat lukte echter niet, tot op heden kwam hij geen minuut meer in actie voor Torino.

Inmiddels is het contract van Schuurs met wederzijds goedvinden ontbonden, zo meldt Torino via de officiële kanalen. De club schrijft dat Schuurs na zijn entree 'snel de harten van iedereen binnen de club gestolen heeft' en prijst zijn snelle aanpassing aan het Italiaanse voetbal. Zijn blessure gooide helaas roet in het eten: "Perr werd geopereerd en bleef daarna keihard trainen en deed alles wat hij kon om te herstellen. Zijn toewijding was prijzenswaardig. Helaas komt vandaag de werkrelatie tussen Torino en Schuurs ten einde", aldus de Italianen. Torino schrijft tot slot dat de band tussen club en speler altijd zal blijven bestaan: "Turijn is jouw thuis, jij bent altijd één van ons. Bedankt voor alles, Perr. We hopen je snel weer te zien", aldus Torino.

Schuurs keert terug naar Nederland

In gesprek met het clubkanaal van Torino laat Schuurs weten dat hij na het ontbinden van zijn contract terug zal keren naar Nederland, om daar verder te revalideren. De Limburger lijkt alvast te zinspelen op een toekomstige terugkeer bij Torino: "Dit is geen afscheid, maar een tot ziens. Ik blijf keihard werken voor mijn comeback", aldus Schuurs.

➡️ Meer Serie A nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-aanhangers houden metrostel tegen voor graffiti-actie

Ajax-fans brengen metro tot stilstand in Amsterdam

  • Gisteren, 22:44
  • Gisteren, 22:44
  • 8
NEC-speler Kodai Sano

Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

  • ma 2 februari, 19:14
  • 2 feb. 19:14
  • 13
Ajax-bestuurder Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax greep door 'pech' naast drie controleurs: 'Endo, Álvarez en Morita leken haalbaar'

  • wo 4 februari, 08:26
  • 4 feb. 08:26
  • 11
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ferrari412T2
116 Reacties
865 Dagen lid
479 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ontzettend jammer. Heeft daar in Italie echt goed gespeeld tot helaas die vervelende blessure kwam!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ferrari412T2
116 Reacties
865 Dagen lid
479 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ontzettend jammer. Heeft daar in Italie echt goed gespeeld tot helaas die vervelende blessure kwam!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Perr Schuurs

Perr Schuurs
Torino
Team: Torino
Leeftijd: 26 jaar (26 nov. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Torino
0
0
2024/2025
Torino
0
0
2023/2024
Torino
9
1
2022/2023
Torino
30
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
11
Sassuolo
23
-2
29
12
Cagliari
23
-3
28
13
Torino
23
-18
26
14
Genoa
23
-7
23
15
Cremonese
23
-11
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel