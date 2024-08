Schuurs krijgt opnieuw forse tegenvaller: verdediger nog langer uit de running na nieuwe operatie

heeft opnieuw een bittere pil moeten slikken. De 24-jarige centrale verdediger van Torino moet nogmaals worden geopereerd aan zijn knie, maakt Torino bekend via social media. Naar verwachting staat de Nederlander pas in januari 2025 weer op het veld bij de Italiaanse club.

Schuurs was bij Torino een onbetwiste basisspeler en viel in het duel tegen Internazionale op 21 oktober vorig jaar uit met een kruisbandblessure. De verdediger moest hiervoor onder het mes en is sindsdien bezig met revalideren. Tijdens de revalidatie traden er enkele complicaties op, waardoor een nieuwe operatie voor meer duidelijkheid moest zorgen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perr Schuurs en zijn vriendin Roos Wijnands krijgen warm ontvangst in Johan Cruijff ArenA

“Perr Schuurs onderging vandaag een arthroscopische operatie aan zijn linkerknie in de Fortius Clinic in Londen. De operatie was succesvol en de speler zal onmiddellijk terugkeren naar Turijn om zijn revalidatieprogramma voort te zetten”, schrijft Torino on een statement, waarbij het Schuurs ook een hart onder de riem steekt. “Altijd aan je zijde, Perr.”

LEES OOK: Vrees wordt waarheid: Perr Schuurs bevestigt dramatisch nieuws

De centrale verdediger maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Torino, waar hij een contract tot 2026 ondertekende. Bij de Italiaanse club ontpopte Schuurs zich al snel tot een belangrijke schakel. Het is dan ook een flinke streep door de rekening voor zowel Schuurs als Torino dat hij mogelijk pas weer in januari 2025 terugkeert op het veld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Dit is te gek voor woorden. Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land?'

Johan Derksen vraagt zich af: "Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land, met dit soort beelden?"