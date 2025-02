Na Paixão bezorgt nu een andere Feyenoorder Mike Maignan een horrormoment

Het zijn niet de beste weken voor . De doelman van AC Milan ging tien dagen geleden in de fout tegen Feyenoord in De Kuip en was zaterdagavond betrokken bij een zeer ongelukkig eigen doelpunt in de uitwedstrijd tegen Torino.

In de vijfde minuut van de wedstrijd stuurde Torino-rechtsback Marcus Pedersen, die wordt gehuurd van Feyenoord, een lange bal richting spits Antonio Sanabria. Hoewel Sanabria goed werd afgedekt door Malick Thiaw, kwam Maignan ver zijn doel uit om de bal weg te trappen. Hij trapte echter tegen Thiaw, die daardoor een eigen doelpunt maakte.

Artikel gaat verder onder video

Commentator Brent van Ooijen van Ziggo Sport reageert verbaasd. “Dan zit ook alles tegen bij Milan. Dit verzin je niet. De gifbeker moet helemaal leeg bij Milan. De blunder van het weekend is nu al gemaakt: Maignan en Thiaw. Dit zie je zelden, zeker niet bij Maignan. Die raakt de bal helemaal verkeerd. Thiaw loopt ook verkeerd en dan vliegt ie er zomaar in. Het is de wet van Murphy. Milan zit in de hoek waar de klappen vallen, dan gaat alles verkeerd.”

Voor Milan is het de eerste wedstrijd sinds de midweekse Champions League-uitschakeling tegen Feyenoord. Na een 1-0 nederlaag in De Kuip, door een blunder van Maignan na een schot van Igor Paixão, werd het 1-1 in San Siro. Zaterdagavond hebben Tijjani Reijnders en ex-Feyenoorder Santiago Giménez een basisplek bij i Rossoneri.