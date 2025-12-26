Dick Schreuder was afgelopen zomer de eerste keuze van Ajax om Francesco Farioli op te volgen, zo geeft clubwatcher Johan Inan aan in de AD Voetbalpodcast. Uiteindelijk viel de keuze op John Heitinga, maar hij hield het niet lang vol; het clubicoon werd begin november ontslagen.
Farioli besloot direct na het afgelopen seizoen om na een jaar alweer te vertrekken bij Ajax. Daardoor moesten de Amsterdammers afgelopen zomer alweer op zoek naar een opvolger. “Ze hebben toen een lijstje gemaakt. Op één, dat weten heel veel mensen niet, stond Dick Schreuder”, zo geeft Inan vrijdag aan.
Schreuder ging uiteindelijk aan de slag bij NEC. “Volgens mij wilde Ajax nog even de tijd nemen en is hij toen al vrij snel in zee gegaan met NEC”, stelt de clubwatcher. Hij denkt dat de trainer van de Nijmegenaren na het ontslag van Heitinga opnieuw in beeld kan komen. “Ik geloof niet dat iedereen het er toen mee eens was dat hij het moest worden, maar volgens mij staat hij er bij een aantal bestuurders wel goed op”, legt Inan uit. “Ik ben benieuwd wie de technisch directeur wordt en of Schreuder dan ook in beeld komt.”
Hoewel Ajax uiteindelijk besloot met Heitinga in zee te gaan, was de voormalig verdediger ook geen tweede keuze voor Alex Kroes en Marijn Beuker. “Op twee stond Marcel Keizer en op drie Paul Simonis”, somt Inan op. “Daar hebben ze ook mee gesproken. Keizer wilde het niet doen.” In plaats daarvan wilde hij een anonieme rol. “Maar hij was wel heel goed met de nummer vier op de lijst: John Heitinga. Vervolgens hebben ze die samen laten zitten en dat klikte.”
Kun je zien ze hebben gegokt en weer op de verkeerde persoon een beslissing genomen door kroes heitinga had al eerder gefaald en dan nog een keer gokken op hem ze hadden beter gelijk schreuder daar neer kunnen zetten en dan van die achterlijke constructie deels maken met andere clubs waar speler op huurbasis speelde nu ook weer met baas solidariteitsbijdrage dat nec mee profiteer
@K. Daffie. Dat kom dat grim anders speelt heitinga is voor hoofdtrainer totaal ongeschikt assistent prima dat heeft hij ook niet laten zien jong ajax ook niet 10% verbetering van het team net als Peereboom en Willem Weijs die er nu zit zijn. Ongeschikt voor trainerschap
