Ten Hag: ‘Weghorst kon niet goed koppen, maar wel goed denken’

26 december 2025, 09:56

Wout Weghorst kwam als jeugdspeler op alle vlakken tekort om profvoetballer te worden, zo stelt Erik ten Hag in gesprek met Voetbal International. De spits kon echter wel goed denken, waardoor hij het uiteindelijk toch heeft gered.

Ten Hag haalde Weghorst begin 2023 als huurspeler naar Manchester United. Eerder had hij de spits als hoofd opleidingen van FC Twente juist afgewezen. “Of je het nou had over de eerste aanname, passen, schieten, koppen, duelleren, afronden; van nature was eigenlijk alles onder de maat voor betaald voetbal”, zo herinnert de clubloze trainer zich in gesprek met Voetbal International.

Voormalig spitsentrainer Dirk Jan Derksen, met wie Weghorst bij Willem II werkte, ‘kopte Weghorst alsof hij een duif op zijn kop had’. Die uitleg kan Ten Hag zich wel in vinden. “Hij kon inderdaad niet koppen. Maar hij kan wel goed denken”, noemt de oud-voetballer een goede kwaliteit van de spits. “Daardoor is hij in staat om informatie te verwerken. En om deze informatie vervolgens om te zetten naar voetbalacties. Ik denk dat intelligentie een belangrijke factor is waarom hij op latere leeftijd nog onvoorstelbaar vooruit is gegaan qua techniek.”

De intelligentie van Weghorst, in combinantie met ‘een onvoorstelbare inzet’, zorgen er volgens Ten Hag voor dat de aanvaller overal waar hij komt gedoogd wordt. Zijn stijl lijkt namelijk totaal niet samen te gaan met het moderne voetbal, maar toch maakt hij overal waar hij speelt minuten. Onlangs gaf bijvoorbeeld Rafael van der Vaart, die zich altijd negatief uitliet over Weghorst, aan dat hij Weghorst meer ging waarderen. “Ik krijg het niet uit mijn strot, maar ik raak langzaam gecharmeerd van Weghorst”, liet hij weten.

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

