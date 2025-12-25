Pierre van Hooijdonk en Hedwiges Maduro worden het niet met elkaar eens over wie dit seizoen tot dusver de beste speler van Ajax is. De twee analisten noemen beiden op de website van de NOS een andere speler.

Het was een bewogen eerste seizoenshelft voor Ajax. De Amsterdammers begonnen het seizoen onder John Heitinga als hoofdtrainer, maar de oud-verdediger werd in november al ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga werd vervolgens opgevolgd door Fred Grim, die als interim-trainer momenteel de scepter zwaait bij Ajax. Op dit moment is nog onduidelijk of Grim ook na de winterstop aan het roer zal staan bij de Amsterdammers.

De prestaties van Ajax in de eerste seizoenshelft waren ronduit teleurstellend. In zeventien competitieduels werden slechts dertig punten verzameld, goed voor een derde plaats in de Eredivisie op dit moment. In de competitiefase van de Champions League vergaarde Ajax in zes wedstrijden slechts drie punten, waardoor ook het avontuur in het miljardenbal spoedig over lijkt te zijn.

Toch zien Van Hooijdonk en Maduro nog wel enkele lichtpuntjes bij Ajax. Van Hooijdonk noemt linksbuiten Mika Godts: "Hij is in potentie de aantrekkelijkste speler van Ajax. Als het eruit komt, is het fantastisch om te zien, maar soms is het nog wel te grillig." Godts, twintig jaar, staat dit seizoen in 22 wedstrijden voor Ajax in alle competities op 7 doelpunten en 8 assists.

Maduro is gecharmeerd van de kwaliteiten van centrale verdediger Youri Baas: "Hij sprong er echt uit bij Ajax. Hij is stabiel. Baas scoort altijd een voldoende. Ook toen het slecht ging, was hij een van de sterkhouders en nam hij Ajax bij de hand, ook al ging dat niet altijd even goed. Zijn toegevoegde waarde zit echt in de opbouw. Daarin is hij ijzersterk."