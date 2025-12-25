Pierre van Hooijdonk had in de eerste seizoenshelft meer verwacht van Ajax-verdediger . Dat zegt de oud-international tegenover de NOS, dat hem samen met Hedwiges Maduro een halfjaarrapport laat opmaken voor de traditionele top-drie in de Eredivisie.

Gevraagd naar de speler waarvan zij afgelopen zomer meer hadden verwacht dan wat er tot nu toe is uitgekomen, noemt Maduro Raúl Moro (Ajax) én Gonçalo Borges (Feyenoord). Beiden kostten afgelopen zomer een bedrag van boven de tien miljoen euro, maar wisten die transfersom tot op heden niet waar te maken. Moro wordt zelfs al gelinkt aan een (tijdelijke) terugkeer naar Spanje.

Artikel gaat verder onder video

Maduro begrijpt - deels uit ervaring - dat het duo zich moet aanpassen: "Buitenlanders hebben soms meer tijd nodig, bij Spanjaarden zie je het bijvoorbeeld vaker in Nederland. Het is ook niet niks om als jonge speler naar het buitenland te gaan", zegt de oud-middenvelder. Moro heeft bijvoorbeeld wel de kwaliteiten, zo zag Maduro afgelopen zomer op het EK Onder-21: "Hij was gewoon basisspeler bij Jong Spanje, als rechtsbuiten. Hij gaf assists en viel echt op. Dus dat kan zomaar ineens omdraaien volgend jaar."

'Steijn scoort tegen de kleintjes, maar in topwedstrijden heb je weinig tot niets aan hem'

Van Hooijdonk noemt bij Feyenoord meerdere zomeraankopen: "Van Sem Steijn had ik het al verwacht. Die scoort tegen de kleintjes, maar in topwedstrijden en in Europa heb je weinig tot niets aan hem. Maar ook van Gaoussou Diarra, Borges en Jordan Bos had ik meer verwacht." De Ajax-speler die Pi-Air het meest tegenviel is echter al aan zijn derde seizoen in de Eredivisie bezig: Sutalo. "Die zakt nu weer door het ijs, terwijl hij vorig seizoen echt een stuk beter was en eindelijk zijn potentie liet zien", aldus Van Hooijdonk.

Sutalo werd in de zomer van 2023 één van de duurste aankopen in de clubgeschiedenis van Ajax. De Amsterdammers betaalden minimaal 20,5 miljoen euro om de centrale verdediger over te nemen van Dinamo Zagreb. De Kroaat kwam in de eerste helft van dit seizoen vijftien keer in actie, acht van die wedstrijden leverden Ajax een nederlaag op. Sinds begin december ontbrak hij vanwege een blessure, juist toen de ploeg van interim-coach Fred Grim een serie van vier ongeslagen competitiewedstrijden neerzette.

'Nieuwe rol Schouten pech voor Flamingo'

Bij PSV is Ryan Flamingo voor zowel Maduro als Van Hooijdonk de grootste tegenvaller. De verdediger was vorig seizoen nog onbetwist bassispeler in het hart van de verdediging, maar trainer Peter Bosz kiest momenteel voor een centrum bestaande uit Jerdy Schouten en Yarek Gasiorowski. Flamingo kan dan ook niet aangerekend worden dat hij nu een stuk minder belangrijk is voor de Eindhovenaren, aldus Maduro: "Soms is het ook pech; zo'n elftal valt ineens in elkaar en het gaat lopen. En dan zit je zelf op de bank. Daar kan je niet altijd wat aan doen."