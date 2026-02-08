AZ en Ajax hebben zondag uiteindelijk de punten gedeeld in het AFAS Stadion. De Alkmaarders stonden na een doelpunt van Wouter Goes lange tijd met 1-0 voor, maar Kian Fitz-Jim zorgde er uiteindelijk voor dat Ajax een punt mee kon nemen naar Amsterdam.

De eerste helft stond niet bol van de hoogstandjes. Ajax was lichtelijk de betere ploeg, maar kon weinig echte kansen creëren. Mika Godts en Rayane Bounida lieten zich meerdere malen zien op het matige veld, maar Jeroen Zoet hoefde niet vaak handelend op te treden. Aan de andere kant was dat ook niet zo: Troy Parrott probeerde het een keer van afstand, maar daar was ook alles mee gezegd.

Met een vrij logische 0-0 ruststand gingen beide ploegen aan de thee. AZ kwam vervolgens een stuk beter uit de kleedkamer. Ondanks een grote kans voor Godts in minuut 50, waren de Alkmaarders veel positiever in hun spel. Goes zette uiteindelijk de stempel op het werk door te scoren. Na een verre ingooi van de thuisploeg werd de bal weggewerkt, maar kwam deze voor de voeten van Mateo Chavez. De verdediger schoot, waarna Vitezslav Jaros redding moest brengen. Hij tikte de bal echter voor de voeten van Goes, die de 1-0 aantekende.

AZ nam vervolgens het heft in handen. De thuisploeg kreeg de controle en voetbalde meer kansen bij elkaar. Grote kansen bleven uit, maar het was opvallend om te zien hoe weinig Ajax kon forceren in het restant van de wedstrijd. Oleksandr Zinchenko maakte nog zijn debuut voor de Amsterdammers, maar kon nog amper een stempel drukken op zijn ploeg. Vrijwel uit het niets ontstond in de slotminuten toch nog de gelijkmaker: na een gelukje belandde de bal voor de voeten van Oliver Edvardsen, die voorgaf en daar Kian Fitz-Jim vond. De jonge middenvelder hoefde enkel een tikje te geven met het hoofd om de gelijkmaker aan te tekenen. Lang leek AZ er met de winst vandoor te gaan, maar uiteindelijk was een gelijkspel een eerlijke weerspiegeling van de verhoudingen.