Ajax sleept in slotseconden nog een punt uit het vuur in Alkmaar

AZ - Ajax
Foto: © Imago
Mingus Niesten
8 februari 2026, 16:30

AZ en Ajax hebben zondag uiteindelijk de punten gedeeld in het AFAS Stadion. De Alkmaarders stonden na een doelpunt van Wouter Goes lange tijd met 1-0 voor, maar Kian Fitz-Jim zorgde er uiteindelijk voor dat Ajax een punt mee kon nemen naar Amsterdam.

De eerste helft stond niet bol van de hoogstandjes. Ajax was lichtelijk de betere ploeg, maar kon weinig echte kansen creëren. Mika Godts en Rayane Bounida lieten zich meerdere malen zien op het matige veld, maar Jeroen Zoet hoefde niet vaak handelend op te treden. Aan de andere kant was dat ook niet zo: Troy Parrott probeerde het een keer van afstand, maar daar was ook alles mee gezegd.

Met een vrij logische 0-0 ruststand gingen beide ploegen aan de thee. AZ kwam vervolgens een stuk beter uit de kleedkamer. Ondanks een grote kans voor Godts in minuut 50, waren de Alkmaarders veel positiever in hun spel. Goes zette uiteindelijk de stempel op het werk door te scoren. Na een verre ingooi van de thuisploeg werd de bal weggewerkt, maar kwam deze voor de voeten van Mateo Chavez. De verdediger schoot, waarna Vitezslav Jaros redding moest brengen. Hij tikte de bal echter voor de voeten van Goes, die de 1-0 aantekende.

AZ nam vervolgens het heft in handen. De thuisploeg kreeg de controle en voetbalde meer kansen bij elkaar. Grote kansen bleven uit, maar het was opvallend om te zien hoe weinig Ajax kon forceren in het restant van de wedstrijd. Oleksandr Zinchenko maakte nog zijn debuut voor de Amsterdammers, maar kon nog amper een stempel drukken op zijn ploeg. Vrijwel uit het niets ontstond in de slotminuten toch nog de gelijkmaker: na een gelukje belandde de bal voor de voeten van Oliver Edvardsen, die voorgaf en daar Kian Fitz-Jim vond. De jonge middenvelder hoefde enkel een tikje te geven met het hoofd om de gelijkmaker aan te tekenen. Lang leek AZ er met de winst vandoor te gaan, maar uiteindelijk was een gelijkspel een eerlijke weerspiegeling van de verhoudingen.

Anis Hadj Moussa

'Anis Hadj Moussa tóch fit voor Utrecht - Feyenoord'

  • 12
NEC-speler Kodai Sano

Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

  • 13
Dennis te Kloese en Marijn Beuker, de beleidsbepalers bij Feyenoord en Ajax

Valentijn Driessen maakt gehakt van transferbeleid Ajax en Feyenoord

Forza_AZ
12 Reacties
753 Dagen lid
102 Likes
Forza_AZ
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Ik zal wellicht bevooroordeeld zijn, maar dit is toch gewoon ronduit slecht gefloten van de Ajacied Makkelie?

Vrij Dag
670 Reacties
630 Dagen lid
979 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ja, je bent bevooroordeeld denk ik, want ik zei EN SCHREEF dit hier gelijk bij een ander artikel al. Terwijl de commentator nog sprak over buitenspel, wat het 100% zeker niet was. Twee wedstrijden gezien vandaag tot nu toe. De eerste was saai, maar de tweede was daar weer de overtreffende trap van.

dilima1966
3.180 Reacties
972 Dagen lid
16.287 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het effect van grim is uit gewerkt het gaat steeds fout achterin en hij blijft maar vasthouden aan de zelfde verdediging zo snel mogelijk een goede trainer voor de groep zetten weer er na toe geweest en geërgerd ajax weer met hakken over de sloot een puntje gered

Neesje
1.812 Reacties
1.230 Dagen lid
8.991 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Tweede plaats gaat voor Nec worden .

Dhr. Reuring
Erkende gebruiker! Meer info
464 Reacties
1.031 Dagen lid
5.283 Likes
Dhr. Reuring
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax moet zeer snel ingrijpen anders gaat dit seizoen als een nachtkaars uit. Tweede plaats weer verder uit zicht.

Vriendje Stokvis
1.793 Reacties
507 Dagen lid
8.804 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Wat een schande die Makkelie inclusief de Var.

Vrij Dag
670 Reacties
630 Dagen lid
979 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Beide ploegen verliezen dus twee punten. Voor straf allebei 1 punt in mindering geven

Positievo
290 Reacties
47 Dagen lid
335 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vrij Dag ik kan het hier enkel maar volmondig mee eens zijn 🤣

Kicker
21 Reacties
575 Dagen lid
38 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slechte wedstrijd op een slecht veld door beide ploegen. Ajax had eerder met 2 spitsen moeten spelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

