Peter Bosz heeft in gesprek met het Magazine Helden openheid van zaken gegeven over het gesprek dat hij heeft gevoerd met Sven Mislintat. De toenmalig technisch directeur van Ajax polste Bosz over een mogelijke terugkeer naar Amsterdam.

Mislintat sprak in de zomer van 2023 met Bosz. Hij was op zoek naar een nieuwe trainer voor Ajax. Bosz zat op dat moment zonder club en gold, mede door zijn eerdere periode in Amsterdam, als een logische optie. Tot een rentree in de Johan Cruijff ArenA kwam het echter niet. Bosz koos uiteindelijk bewust voor PSV, waar hij naar eigen zeggen een aanzienlijk beter gevoel bij had.

In Helden blikt Bosz terug op die keuze. “Vooropgesteld: ik ben heel erg blij dat ik voor PSV heb gekozen”, begint de trainer. Over het contact met Mislintat zegt hij: “Ik heb toen ook met hem gesproken. Door de publieke opinie moest hij wel een keer met mij een gesprek aanknopen, zodat hij in elk geval kon zeggen: ik heb ook met Bosz gesproken”, vermoedt de PSV-coach.

Volgens Bosz was dat gesprek dan ook vooral een formaliteit. “Ik denk dat hij mij niet wilde en tijdens het gesprek wist ik ook meteen: dit is niet wat ik wil”, zegt hij. “Ik heb eerder aangegeven dat ik een klik wil hebben met een technisch directeur. Nou, die ontbrak tussen ons volledig.”

Die ontbrekende klik had volgens Bosz vooral te maken met de manier waarop Mislintat de verhoudingen binnen de club zag. “Hij vertelde meteen dat hij bepaalde welke spelers er gehaald zouden worden. Toen hij dat zo stellig zei, dacht ik al: jij moet wel met mij samenwerken als ik trainer van Ajax word. Zoals jij het wil, werkt het niet in de voetballerij.”

Uiteindelijk koos Bosz voor PSV, terwijl Mislintat bij Ajax verderging met Maurice Steijn als hoofdtrainer. Dat traject liep uit op een fiasco. Binnen een half jaar waren zowel Steijn als Mislintat alweer vertrokken uit Amsterdam.