Jan van Halst verbaast alles en iedereen met zeer ordinaire vraag aan Hélène Hendriks

Hélène Hendriks presenteert vrijdag het programma Studio Afrika niet voor het eerst met een takshita, een Marokkaanse jurk. De Nederlandse presentatrice ziet er beeldschoon uit, waarna Jan van Halst een zeer ordinaire vraag stelt.

Hendriks begint de show, die in het teken staat van de wedstrijd Marokko - Mali, met een hoop enthousiasme. "Leuk dat jullie er allemaal weer zijn", roept de richting de studio. "En voordat ik begin wil ik Lamare Beauty bedanken voor deze prachtige jurk, maar jurk zeg je eigenlijk niet hè?" Takshita is de naam van deze kledingdracht, blijkt dan. "Je ziet er mooi uit", zegt Nordin Boukhari, waarna het publiek flink applaudisseert.

"Het is absoluut een eer om deze te mogen dragen", vervolgt Hendriks. Ook Van Halst blijkt fan te zijn van de takshita. "Fantastisch, fantastisch." Maar dan verbaast de analist iedereen in de studio. "Ben je ook zo open dat je laat zien wat je eronder hebt?"

Er klinkt gelach vanuit de zaal. "Willen de mensen dat precies weten?", countert Hendriks. "Dan ga ik het straks even showen." Van Halst voelt zich er duidelijk ongemakkelijk bij. "We bouwen de spanning een beetje op, dat is de bedoeling vanavond", reageert de presentatrice nog.