Real Madrid heeft besloten om komende zomer terug te halen naar het Estadio Santiago Bernabéu, zo weet Diario AS. De Argentijn werd in de zomer van 2024 verkocht aan het Italiaanse Como, waarbij een terugkoopoptie van negen miljoen euro werd bedongen.

Paz doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid, maar wist nooit door te breken in het eerste elftal. In seizoen 2023/24 speelde de middenvelder acht duels voor de hoofdmacht van de Madrilenen, waarin hij eenmaal scoorde. Vervolgens werd besloten Paz te verkopen aan het hyperambitieuze Como, waar hij een goede indruk maakt. In zeventien officiële duels wist de middenvelder zes keer te scoren en leverde hij zes assists. Zaterdag was hij tegen Lecce (0-3) met een goal en een assist bij twee treffers betrokken.

Artikel gaat verder onder video

Real Madrid heeft bij de verkoop van Paz aan Como voor zes miljoen euro een terugkoopoptie bedongen. Volgens Diario AS heeft de Spaanse grootmacht besloten deze optie komende zomer te lichten. Como mag namelijk zelf besluiten aan wie het Paz, die een contract heeft tot medio 2028, verkoopt. Bij een transfer naar een andere club zou Real Madrid echter de helft van de transfersom incasseren.

De Madrilenen willen echter niet dat Paz de stap maakt naar een andere club en heeft dus besloten om hem komende zomer voor negen miljoen euro terug te kopen. Deze winter geldt die clausule niet, waardoor een transfer in januari onwaarschijnlijk is. Paz vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 69,7 miljoen euro.