De toekomst van Marijn Beuker bij Ajax lijkt onzeker te zijn, nadat technisch directeur Jordi Cruijff op eigen houtje ingrijpende wijzigingen heeft doorgevoerd bij Jong Ajax. Beuker zou volgens verschillende media volledig zijn gepasseerd bij het ontslag van trainer Willem Weijs.

Dinsdag kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Ajax per direct afscheid nam van hoofdtrainer Willem Weijs van Jong Ajax. Enkele uren later stelde Cruijff de Spaanse oefenmeester Óscar Garcia aan als opvolger. Volgens Voetbal International was dit een eenzijdig besluit van Cruijff: 'Van diverse kanten wordt bevestigd dat directeur voetbal Marijn Beuker niet betrokken was bij het besluit om Weijs en zijn staf te ontslaan', schrijft het medium.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Voetbal International-verslaggever Chris Tempelman zegt het veel over het toekomstperspectief van Beuker: 'Het feit dat Marijn Beuker niet betrokken was bij de beslissing om Willem Weijs op non-actief te zetten bij Ajax, kan niet los gezien worden van zijn positie binnen de club.'

Spelersgroep en staf overvallen door besluit

Niet alleen Beuker werd buiten de besluitvorming gelaten. Ook de spelersgroep van Jong Ajax had geen inspraak. Volgens Voetbal International is geen enkele speler geraadpleegd over de relatie met de oude technische staf. De band tussen spelers en staf was, ondanks de mindere sportieve prestaties, goed: 'Spelers en staf hebben juist een prima relatie, mede ingegeven door het plotselinge overlijden van de vriendin van speler Mark Verkuijl', meldt het medium.