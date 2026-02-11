Vitesse is achter de schermen druk bezig met de herstructurering van de club en heeft inmiddels een positieve terugkoppeling ontvangen van de KNVB over de overname van de club door Sterkhouders BV. Hoewel er nog enkele vragen openstaan over dossiers uit het verleden, lijkt de weg voor de beoogde nieuwe eigenaar grotendeels vrijgemaakt.

Dat maakt de Arnhemse club bekend op de eigen website. De club diende het verzoek voor de overname al voor de kerst in bij de voetbalbond. Na een onderzoek heeft de licentiecommissie aan Vitesse laten weten dat het ingeslagen traject de juiste richting heeft. Vooral de manier waarop de Arnhemmers de bond heeft meegenomen in het proces, wordt gewaardeerd. “De licentiecommissie spreekt expliciet haar waardering uit voor de mate van openheid en transparantie waarmee dit traject is doorlopen.”

Geen reden tot afkeuring

De kern van de boodschap vanuit Zeist is geeft de Arnhemmers hoop. “De licentiecommissie ziet op basis van de aangeleverde informatie geen reden om Sterkhouders BV niet goed te keuren.” De groep bestaat uit een combinatie van vijf regionale ondernemers en vier buitenlandse investeerders, die samen de toekomst van de club veilig moeten stellen. Vitesse werkt momenteel in goed overleg met de KNVB aan het beantwoorden van de vragen die de bond nog voor ze heeft.

Verleden afsluiten

Het positieve signaal betekent niet direct een definitief akkoord. De KNVB wil namelijk de garantie dat alle banden met eerdere eigenaren en financiers, zoals de relatie met Common Group, volledig zijn afgewikkeld. “Deze vragen ter verduidelijking hebben met name betrekking op het zorgvuldig afronden en duiden van zaken uit het verleden, om te kunnen vaststellen dat alle eerdere structuren en relaties volledig zijn afgewikkeld.”

De bond wil hiermee voorkomen dat er in de toekomst nog verborgen verplichtingen of indirecte zeggenschap vanuit deze oude netwerken naar boven komen.

Het is nog onduidelijk wanneer de licentiecommissie de overname definitief gaat keuren. Vitesse heeft aangegeven het te communiceren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Voor de club is de goedkeuring cruciaal om de financiële huishouding op de lange termijn op orde te krijgen en de blik weer volledig op het sportieve plaatje te kunnen richten.