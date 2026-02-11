heeft in een openhartig interview met Mundo Deportivo een boekje opengedaan over de zware mentale strijd die hij de afgelopen tijd heeft gevoerd. De verdediger van FC Barcelona kampte lange tijd met ernstige psychische klachten, maar is na een bewuste pauze en een spirituele zoektocht weer klaar om te presteren in de top.

"Ik liep anderhalf jaar rond met angst die overging in een depressie, en zo stond ik op het veld", zo begint Araujo het verhaal over de periode waarin hij zichzelf helemaal kwijt was. De verdediger legt uit dat hij lange tijd probeerde om sterk te blijven, maar dat de situatie onhoudbaar werd. "Ik voelde me mezelf niet meer en na de rode kaart in Londen maakte ik een klik en zei ik: er is iets aan de hand, ik moet om hulp vragen". Dat moment in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea op 25 november 2025 bleek de druppel voor de verdediger, die daarna besloot om de clubleiding om hulp te vragen.

Artikel gaat verder onder video

Araujo nam in eerste instantie technisch directeur Deco in vertrouwen om zijn situatie te bespreken. De sportief directeur reageerde volgens de verdediger direct heel betrokken op zijn verhaal. "Deco nam het heel goed op, op een zeer persoonlijke manier. Hij belde de voorzitter en de trainer en zij waren spectaculair", aldus de aanvoerder van de Catalanen. Ook trainer Hansi Flick speelde een cruciale rol in het herstelproces van de verdediger. "Flick kent mijn kwaliteiten en het was duidelijk dat ik niet presteerde zoals ik dat kan. Hij wist dat er iets aan de hand was. Vanaf het begin stuurde hij me berichten dat ik rustig moest herstellen en dat het belangrijkste was dat ik er goed bovenop zou komen".

Haatreacties

Tijdens zijn herstelperiode kreeg Araujo ook te maken met harde berichten op sociale media. De verdediger vertelt dat die negativiteit een enorme impact had op zijn naasten. "Toen mijn vrouw me met tranen in haar ogen vertelde dat mensen mij de dood van onze dochters wensten, ga je dingen heroverwegen", zo vertelt hij. Ondanks deze dieptepunten voelde hij in de echte wereld wel de steun van de supporters en zijn teamgenoten, onder wie Frenkie de Jong en Pedri, die hem aanmoedigden om rustig weer de oude te worden.

Spirituele reis

Om de rust in zijn hoofd terug te vinden, maakte Araujo een reis naar Israël. Zijn geloof bleek een essentieel onderdeel van zijn weg terug naar het voetbalveld. "Ik had die tijd nodig om mezelf terug te vinden in waar ik in geloof, in Jezus, en om antwoorden te vinden op de vele vragen die ik had", legt hij uit. Deze ervaring uitte zich ook op het veld, want bij zijn recente doelpunt tegen Albacete bedekte hij zijn gezicht tijdens het juichen. "Ze moeten mij niet zien, de glorie is niet van mij, maar van God. Ik bedek mijn gezicht zodat ze mij niet zien, maar de glorie voor Hem is".

Terug op het veld

Inmiddels is Araujo volledig teruggekeerd in de basis en draagt hij na het vertrek van Marc-André ter Stegen zelfs de aanvoerdersband. Met een contract dat loopt tot medio 2031 ziet hij zijn toekomst dan ook nergens anders dan bij de huidige koploper van Spanje. "Ik heb begrepen dat er twee werelden zijn, de echte en de virtuele, en in de echte wereld voel ik de steun van de fans en wil ik hier slagen.” De focus ligt nu op het behalen van sportief succes, waarbij Barcelona in La Liga een voorsprong van één punt verdedigt op Real Madrid en zich voorbereidt op de halve finale van de Copa del Rey tegen Atlético Madrid. "We zijn voorbereid om de finale te bereiken", zegt de verdediger vol vertrouwen.