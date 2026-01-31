Bij Vitesse is een deel van de harde kern het niet eens met het coalitieakkoord van kabinet-Jetten, dat vrijdag werd gepresenteerd. D66, VVD en CDA willen onder meer harder optreden tegen ongeregeldheden in en rondom voetbalstadions, waarbij clubs het risico lopen op boetes. Met een spandoek werd tijdens de thuiswedstrijd fel gereageerd op die plannen.

Het minderheidskabinet spreekt in het akkoord de ambitie uit om te werken aan ‘een veilige samenleving voor iedereen’ en constateert dat voetbalfans én de bredere samenleving ‘te vaak’ te maken krijgen met hooliganisme in en rond stadions. “We gaan aan de slag met maatregelen om incidenten te beperken, waaronder een boetesysteem voor clubs wanneer politie-inzet zelfs binnen het stadion nodig is”, staat te lezen in het coalitieakkoord Bouwen aan een beter Nederland.

Supporters van Vitesse lieten hun onvrede - tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht (1-2) - blijken met een spandoek gericht aan kabinet-Jetten. “Met boetes de staatskas spekken. Kabinet-Jetten snel vertrekken”, viel te lezen op de witte doeken

Veel voetbalsupporters zijn kritisch op de plannen omdat zij vrezen dat clubs collectief worden gestraft voor het gedrag van een kleine groep relschoppers.