Live voetbal 8

Vitesse-fans keren zich tegen coalitieakkoord: ‘Kabinet-Jetten snel vertrekken’

Vitesse-fans in Gelredome
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
31 januari 2026, 18:00

Bij Vitesse is een deel van de harde kern het niet eens met het coalitieakkoord van kabinet-Jetten, dat vrijdag werd gepresenteerd. D66, VVD en CDA willen onder meer harder optreden tegen ongeregeldheden in en rondom voetbalstadions, waarbij clubs het risico lopen op boetes. Met een spandoek werd tijdens de thuiswedstrijd fel gereageerd op die plannen.

Het minderheidskabinet spreekt in het akkoord de ambitie uit om te werken aan ‘een veilige samenleving voor iedereen’ en constateert dat voetbalfans én de bredere samenleving ‘te vaak’ te maken krijgen met hooliganisme in en rond stadions. “We gaan aan de slag met maatregelen om incidenten te beperken, waaronder een boetesysteem voor clubs wanneer politie-inzet zelfs binnen het stadion nodig is”, staat te lezen in het coalitieakkoord Bouwen aan een beter Nederland.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van Vitesse lieten hun onvrede - tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht (1-2) - blijken met een spandoek gericht aan kabinet-Jetten. “Met boetes de staatskas spekken. Kabinet-Jetten snel vertrekken”, viel te lezen op de witte doeken

Veel voetbalsupporters zijn kritisch op de plannen omdat zij vrezen dat clubs collectief worden gestraft voor het gedrag van een kleine groep relschoppers.

➡️ Meer over Vitesse

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
ADO Den Haag-spelers Evan Rottier en Cameron Peupion

ADO Den Haag stort helemaal in: koploper hoort 'schaam je kapot'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Oranje bal in de sneeuw, tijdens FC Groningen - PEC Zwolle in 2025

FC Emmen - SC Cambuur voor tweede keer afgelast: veld afgekeurd

  • ma 26 januari, 17:03
  • 26 jan. 17:03
Moment tijdens MVV - Jong Utrecht

Zelden gezien: scheids fluit te vroeg af voor rust bij MVV – Jong Utrecht

  • vr 23 januari, 21:21
  • 23 jan. 21:21
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
MVV
24
-19
26
17
Jong AZ
25
-8
26
18
Helmond
23
-11
25
19
Vitesse
24
-2
19
20
Jong Ajax
23
-14
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel