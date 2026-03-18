Senegal kondigt aan bij het CAS in beroep te gaan tegen het besluit van de Afrikaanse voetbalbond CAF om Marokko alsnog tot winnaar van de Afrika Cup uit te roepen. De Senegalese voetbalbond FSF spreekt in een officieel statement van een 'oneerlijk, ongekend en onaanvaardbaar' besluit dat 'het Afrikaanse voetbal in diskrediet brengt'. Ook veel spelers laten op sociale media van zich horen.

Senegal werd op 18 januari de winnaar van een tumultueus verlopen Afrika Cup-finale in het Marokkaanse Rabat. In de blessuretijd van de officiële speeltijd, bij een 0-0 stand, ontspoorde het duel volledig. Marokko kreeg toen een penalty, waarop de Senegalezen zó boos waren dat een groot deel van de spelers het veld verlieten. Pas na een kwartier kon de wedstrijd worden hervat en zette Brahim Díaz zich achter de strafschop, die hij met een compleet mislukte Panenka echter op bizarre wijze verprutste. In de verlenging trok Senegal de wedstrijd alsnog naar zich toe, door een goal van Pape Gueye werd de beker uiteindelijk veroverd.

Artikel gaat verder onder video

Marokko diende wel een klacht in over de gang van zaken, waar de Afrikaanse voetbalbond CAF gisteren (dinsdag) plotseling uitspraak over deed. De 1-0 overwinning van Senegal is met terugwerkende kracht omgezet naar een reglementaire 3-0 nederlaag, waardoor Marokko alsnog tot winnaar is uitgeroepen.

Senegalese voetbalbond stapt naar het CAS

De Senegalese voetbalbond (FSF) reageert in een officieel statement furieus op het besluit. "De FSF veroordeelt dit oneerlijke, ongekende en onaanvaardbare besluit dat het Afrikaanse voetbal in diskrediet brengt", zo schrijft men. De bond heeft voorts een tegenzet in voorbereiding: "Om op te komen voor onze rechten en de belangen van het Senegalese voetbal, zullen we zo snel mogelijk een beroep aantekenen bij het CAS in Lausanne." Het Court of Arbitration for Sport, opgericht in 1984, geldt als de hoogste autoriteit op sportgebied.

Op social media reageren veel spelers van Senegal op het nieuws. Zo plaatst verdediger Moussa Niakhaté op zijn Instagram een aantal stories. Op de eerste plaatst hij een foto van de huldiging in Dakar met als onderschrift "Voor de eeuwigheid". Op de tweede staat hijzelf met de trofee afgebeeld, met als duidelijke tekst: "Kom hem maar halen! Ze zijn gek geworden!" Op een derde plaatje, gemaakt op het veld na afloop van de eindstrijd, schrijft Niakhaté: "Dit is geen AI, dit is echt."

'Geef die jankerds nog maar drie goals'

Middenvelder Pathé Ciss plaatst eveneens een foto van zichzelf, liggend in bed met de Afika Cup en zijn winnaarsmedaille, in zijn stories op Instagram. De vijf emoji's die huilen van het lachen spreken boekdelen over zijn gedachten bij de gang van zaken. In een volgende story sneert hij naar Marokko: "Geef die jankerds nog maar drie goals."

Idrissa Gueye, een andere middenvelder van Senegal, schrijft voorts op zijn Instagram: "Titels, trofeeën, medailles... het is allemaal vergankelijk. Wat er echt toe doet, is dat elke supporter terug kan keren naar zijn of haar familie. Het Senegalese volk heeft zijn ware karakter getoond: waardig in de overwinning, waardig in tegenspoed. We weten allemaal wat er die avond in Rabat is gebeurd. Niemand kan dat ons afnemen", aldus Gueye.