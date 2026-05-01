Live voetbal 1

Kraay jr. vreest voor vroege Nederland - Marokko op WK: 'Zou het feestje verzieken'

1 mei 2026, 14:45
Nederland Ecuador
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Hans Kraay junior kijkt uit naar het aankomende WK, maar vreest stiekem voor een snelle ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Marokko, zo laat hij weten tegenover Sander Kamphof van FCUpdate. De journalist hoopt op een succesvol toernooi voor beide landen, dat mogelijk dus al snel ten einde zou kunnen komen.

“Mensen roepen altijd: het toernooi is geslaagd als je minimaal de kwartfinale haalt… deze poule komen we echt wel door, daarna moet je geluk hebben”, begint Kraay junior.

Artikel gaat verder onder video

De analist van ESPN vreest wel voor een scenario: “Ik hoop niét dat we al in de tweede ronde worden gekoppeld aan Marokko. Dat zou het Nederlandse-Marokkaanse feestje, wat mij betreft, een beetje verzieken. We moeten Marokko pas in de kwartfinale tegenkomen. Niet al in de tweede ronde. Dan gaat één van de twee hele goede landen eruit, want Marokko heeft, net als Oranje, een heel goede ploeg”, legt Kraay junior uit.

Nederland – Marokko reëel

Nederland is ingedeeld in Groep F, met Japan, Zweden en Tunesië. Mócht Oranje als groepswinnaar eindigen, treft het de nummer twee van Groep C. Die groep bestaat uit Brazilië, Marokko, Haïti en Schotland. Er bestaat uiteraard een reële kans dat het Nederlands elftal eerste wordt, terwijl Marokko onder titelfavoriet Brazilië eindigt.

In dat geval treffen Oranje en de Leeuwen van de Atlas elkaar al in de laatste 32.

Een uiteindelijke WK-voorspelling durft de journalist niet aan. “In de Keuken Kampioen Divisie had ik Almere City ook als kampioen… Aan mijn voorspellingen heb je helemaal niets, maar als Memphis Depay en Frenkie de Jong op tijd fit zijn en Donyell Malen zijn vorm behoudt, hebben we een goede ploeg. Maar niet zo goed als Duitsland, Argentinië, Spanje en Brazilië”, aldus Kraay junior, die zich overigens ook uitliet over de mogelijke opvolger van de geblesseerd geraakte Xavi Simons.

➡️ Meer over Oranje

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • Gisteren, 22:10
  • Gisteren, 22:10
  • 1
  • di 28 april, 17:32
  • 28 apr. 17:32
  • 2
Gullit heeft nieuws: meerdere Oranje-spelers zwaaien af na WK 2026

  • wo 22 april, 07:58
  • 22 apr. 07:58
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws