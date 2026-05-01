Hans Kraay junior kijkt uit naar het aankomende WK, maar vreest stiekem voor een snelle ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Marokko, zo laat hij weten tegenover Sander Kamphof van FCUpdate. De journalist hoopt op een succesvol toernooi voor beide landen, dat mogelijk dus al snel ten einde zou kunnen komen.

“Mensen roepen altijd: het toernooi is geslaagd als je minimaal de kwartfinale haalt… deze poule komen we echt wel door, daarna moet je geluk hebben”, begint Kraay junior.

De analist van ESPN vreest wel voor een scenario: “Ik hoop niét dat we al in de tweede ronde worden gekoppeld aan Marokko. Dat zou het Nederlandse-Marokkaanse feestje, wat mij betreft, een beetje verzieken. We moeten Marokko pas in de kwartfinale tegenkomen. Niet al in de tweede ronde. Dan gaat één van de twee hele goede landen eruit, want Marokko heeft, net als Oranje, een heel goede ploeg”, legt Kraay junior uit.

Nederland – Marokko reëel

Nederland is ingedeeld in Groep F, met Japan, Zweden en Tunesië. Mócht Oranje als groepswinnaar eindigen, treft het de nummer twee van Groep C. Die groep bestaat uit Brazilië, Marokko, Haïti en Schotland. Er bestaat uiteraard een reële kans dat het Nederlands elftal eerste wordt, terwijl Marokko onder titelfavoriet Brazilië eindigt.

In dat geval treffen Oranje en de Leeuwen van de Atlas elkaar al in de laatste 32.

Een uiteindelijke WK-voorspelling durft de journalist niet aan. “In de Keuken Kampioen Divisie had ik Almere City ook als kampioen… Aan mijn voorspellingen heb je helemaal niets, maar als Memphis Depay en Frenkie de Jong op tijd fit zijn en Donyell Malen zijn vorm behoudt, hebben we een goede ploeg. Maar niet zo goed als Duitsland, Argentinië, Spanje en Brazilië”, aldus Kraay junior, die zich overigens ook uitliet over de mogelijke opvolger van de geblesseerd geraakte Xavi Simons.