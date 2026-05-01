Hoe deze bizarre statistiek Roda in play-offs kan helpen tegen RKC

Roda JC reist vrijdagavond als favoriet naar Waalwijk voor de return van de eerste ronde van de play-offs tegen RKC. De Limburgers sleepten in eigen huis ternauwernood een gelijkspel uit het vuur en hebben zichzelf daarmee een uitstekende dienst bewezen. Opvallend maar waar: het verschil tussen Roda in thuis- of uitwedstrijden is dit seizoen onwaarschijnlijk groot.

De wedstrijd tussen RKC en Roda is er een tussen de nummer zes en acht van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Normaliter zou je zeggen dat RKC, met een 1-1-gelijkspel in het heenduel, de favoriet is voor de return in eigen huis. Maar niets is minder waar. Voor de Koempels lijkt de weg naar de tweede ronde van de nacompetitie dichtbij.

Bizarre statistiek

Roda presteert dit jaar bijzonder goed buiten Kerkrade. De ploeg behaalde 36 punten en eindigde daarmee op de tweede plek op basis van uitwedstrijden. Het contrast met de thuisduels kan bijna niet groter zijn: daarin behaalde Roda slechts negentien punten, wat de voorlaatste plaats betekende.

“Dat blijft gek, we hebben een heel opmerkelijke statistiek dit jaar. Ik had hem graag omgedraaid, dat we thuis veel sterker waren dan uit. We hebben een ploeg die in uitwedstrijden goed voor de dag komt. Maar deze wedstrijd, tussen RKC en Roda, is gewoon fifty-fifty”, vertelde Roda-directeur Jordens Peters donderdagavond tijdens het Kampioensdiner aan FCUpdate.

RKC leek in de heenwedstrijd op weg naar een belangrijke 0-1-zege, totdat Tomas Kalinauskas zijn ploeg diep in de blessuretijd aan een gelijkspel hielp. In de return (vrijdagavond) moet Roda doen waar het goed in is: uitwedstrijden winnen.