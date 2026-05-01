Hoe deze bizarre statistiek Roda in play-offs kan helpen tegen RKC

1 mei 2026, 16:00
Roda JC juicht na goal
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Roda JC reist vrijdagavond als favoriet naar Waalwijk voor de return van de eerste ronde van de play-offs tegen RKC. De Limburgers sleepten in eigen huis ternauwernood een gelijkspel uit het vuur en hebben zichzelf daarmee een uitstekende dienst bewezen. Opvallend maar waar: het verschil tussen Roda in thuis- of uitwedstrijden is dit seizoen onwaarschijnlijk groot.

De wedstrijd tussen RKC en Roda is er een tussen de nummer zes en acht van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Normaliter zou je zeggen dat RKC, met een 1-1-gelijkspel in het heenduel, de favoriet is voor de return in eigen huis. Maar niets is minder waar. Voor de Koempels lijkt de weg naar de tweede ronde van de nacompetitie dichtbij.

Bizarre statistiek

Roda presteert dit jaar bijzonder goed buiten Kerkrade. De ploeg behaalde 36 punten en eindigde daarmee op de tweede plek op basis van uitwedstrijden. Het contrast met de thuisduels kan bijna niet groter zijn: daarin behaalde Roda slechts negentien punten, wat de voorlaatste plaats betekende.

“Dat blijft gek, we hebben een heel opmerkelijke statistiek dit jaar. Ik had hem graag omgedraaid, dat we thuis veel sterker waren dan uit. We hebben een ploeg die in uitwedstrijden goed voor de dag komt. Maar deze wedstrijd, tussen RKC en Roda, is gewoon fifty-fifty”, vertelde Roda-directeur Jordens Peters donderdagavond tijdens het Kampioensdiner aan FCUpdate.

RKC leek in de heenwedstrijd op weg naar een belangrijke 0-1-zege, totdat Tomas Kalinauskas zijn ploeg diep in de blessuretijd aan een gelijkspel hielp. In de return (vrijdagavond) moet Roda doen waar het goed in is: uitwedstrijden winnen.

➡️ Meer over Roda

Lees ook:
Keuken Kampioen Divisie-schild

Uitspraak zaak NAC zet play-offs KKD mogelijk volledig op zijn kop

  • di 28 april, 14:32
  • 28 apr. 14:32
  • 2
Vitesse-fan gooit met vuurwerk naar Cambuur-supporters

Absurde video gaat rond na wangedrag Vitesse-fans: ‘Levensgevaarlijk!’

  • za 25 april, 15:10
  • 25 apr. 15:10
  • 3
Vitesse-supporters tegen SC Cambuur

Vitesse-fans gaan flink over de schreef en laten wedstrijd staken

  • vr 24 april, 21:25
  • 24 apr. 21:25
  • 3
RKC - Roda

RKC Waalwijk
20:00
Roda JC Kerkrade
Vandaag om 20:00
Competitie: Play-offs 1/2
Seizoen: 2025/2026

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
6
RKC
38
12
58
7
Jong PSV
38
2
56
8
Roda
38
5
55
9
Den Bosch
38
-4
51
10
Dordrecht
38
-8
47

