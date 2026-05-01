Slecht nieuws voor mogelijke WK-deelname van Jorthy Mokio met Congo

staat mogelijk voor een interlandswitch. De achttienjarige middenvelder speelde al een wedstrijd voor België, maar heeft volgens journalist Sacha Tavolieri besloten zijn interlandloopbaan voort te zeggen bij Congo.

“Mokio heeft besloten de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen. De verdediger heeft voor de Léopards gekozen en hoopt op een oproep voor het volgende WK. Dit is de beslissing van de speler,” schrijft Tavolieri vrijdag op X.

Artikel gaat verder onder video

Volgens journalist Mike Verweij is het WK ondanks de berichtgeving van Tavolieri geen optie. "Mocht Mokio de switch maken, zegt het reglement wel dat hij ten vroegste in 2028 voor dat land kan spelen, aangezien hij reeds een officiële interland met de Rode Duivels afwerkte. Het WK komende zomer met Congo is dus geen optie", schrijft Verweij.

Mokio is de zoon van twee Congolese ouders. De multifunctionele verdediger annex middenvelder doorliep de Belgische jeugdselecties. In maart 2025 maakte hij als invaller zijn debuut in de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne. Ondanks dat officiële debuut bleef een interlandswitch juridisch mogelijk en die kans grijpt hij nu.

De concurrentie bij de Rode Duivels is voorlopig te groot voor Mokio. In tegenstelling tot België biedt Congo perspectief op speeltijd én zichtbaarheid op het hoogste podium. Mokio volgt daarmee het voorbeeld van Ajax-ploeggenoot Rayane Bounida, die koos voor Marokko in plaats van België.

Mokio: 'Nog geen besluit'

Zelf wil Mokio de stap nog niet bevestigen. "Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt en dat doe ik sowieso ook niet voor het einde van het huidige seizoen", zegt hij tegen De Telegraaf. De krant schrijft dat de Belgische voetbalbond (KBVB) op de hoogte is van de 'twijfels' bij Mokio.