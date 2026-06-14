Curaçao gaat keihard onderuit: 7-1 nederlaag tegen Duitsland bij WK-debuut

Duitsland heeft Curaçao in Houston hardhandig laten kennismaken met het WK-podium. De ploeg van Dick Advocaat, die met 78 jaar en 260 dagen de oudste bondscoach ooit op een WK werd, mocht na de historische gelijkmaker van Livano Comenencia even dromen van een stunt, maar ging uiteindelijk met 7-1 onderuit tegen de viervoudig wereldkampioen.

Curaçao begon fel aan zijn allereerste WK-wedstrijd en schuwde de duels niet, maar Duitsland had weinig tijd nodig om de verhoudingen op scherp te zetten. Al na zes minuten lag de bal achter Eloy Room. Jamal Musiala zag zijn poging nog geblokt worden, waarna Felix Nmecha na een een-twee met Florian Wirtz te veel ruimte kreeg en de bal beheerst in de rechterhoek plaatste.

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Duitsland bleef daarna komen. Nmecha was dicht bij zijn tweede, Leroy Sané en Wirtz probeerden het eveneens, terwijl Curaçao moeite had om onder de druk uit te voetballen. Toch kwam de debutant na 21 minuten plots op gelijke hoogte. Comenencia zette de aanval zelf op, kreeg de bal na Duits ingrijpen opnieuw voor zijn voeten en zag zijn schot via Joshua Kimmich achter Manuel Neuer verdwijnen. Advocaat vierde de 1-1 uitbundig: Curaçao had zijn eerste WK-goal te pakken.

Na de drinkpauze nam Duitsland de regie weer over. Corner na corner volgde en Room moest reddend optreden op een kopbal van Nico Schlotterbeck. Zeven minuten voor rust brak de verdediging alsnog. Nathaniel Brown leverde voor, Schlotterbeck liep weg uit de dekking en kopte raak in de linkerhoek: 2-1. Curaçao hield vervolgens met kunst- en vliegwerk de schade beperkt, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis. Riechedly Bazoer raakte Nmecha, de bal ging op de stip en Kai Havertz schoot beheerst de 3-1 binnen.

Na rust kreeg Curaçao meteen de volgende tik. Joshua Kimmich vond Musiala met een dieptepass, Bazoer gaf de Duitse spelmaker te veel ruimte en Musiala koos koelbloedig de hoek: 4-1. Even dreigde Curaçao volledig te worden overlopen, al kreeg Leandro Bacuna na een voorzet van invaller Jeremy Antonisse nog een serieuze kopkans. Die ging over.

Curaçao dacht daarna even opnieuw te scoren, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. De fans vierden het moment desondanks alsof het telde. Aan de andere kant maakte Brown zijn eerste interlandgoal na een snelle combinatie met Deniz Undav: 5-1. Margaritha was vervolgens nog dicht bij een fraaie Curaçaose treffer, maar zijn geplaatste schot vloog net over de rechterbovenhoek.

In de slotfase liep Duitsland verder uit. Invaller Undav tekende voor de 6-1 en maakte de avond nog pijnlijker voor Curaçao. Havertz bepaalde de eindstand op 7-1 met een fraaie stift over Room.