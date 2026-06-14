Welke fans hebben pech? Dit land wordt het hardst geraakt door het nachtelijke WK-schema

Voor een groot deel van de wereldbevolking is het moeilijk het WK 2026 volledig te volgen. Uit een analyse van de lokale aftraptijden van alle groepswedstrijden komt naar voren dat sommige landen een bijzonder gunstig programma hebben gekregen, terwijl andere supporters zich midden in de nacht uit bed moeten slepen om hun nationale ploeg te volgen.

Voor het onderzoek zijn alle groepswedstrijden beoordeeld op basis van de lokale tijd in het deelnemende land. Hoe beter de aftraptijd aansluit op een gebruikelijk kijkmoment voor supporters, hoe hoger de score. Daarbij is gekeken naar de drie groepsduels van elk land. Een aftrap tussen 18.00 uur en 20.00 uur wordt gezien als ideaal (score van 100 punten); het minst ideale tijdstip is 03:00 (score van 0).

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Verder wordt rekening gehouden met welke dag van de week het is: wedstrijden overdag zijn doordeweeks minder gunstig dan in het weekend. Andersom zijn late avondwedstrijden rond het weekend prettiger dan aan het begin van de week.

Waardering per lokale aftraptijd Hoe hoger de score, hoe gunstiger het tijdstip voor supporters in het betreffende land. Dag 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

De grote verliezer van het onderzoek is Algerije. De Noord-Afrikanen eindigen met een gemiddelde score van slechts 5 op 100. Hun fans moeten twee groepswedstrijden om 02.00 uur lokale tijd bekijken en krijgen ook het derde duel midden in de nacht voorgeschoteld. Tunesië doet het nauwelijks beter met een score van 15, terwijl Jordanië (27) en Turkije (32) eveneens in de onderste regionen terug te vinden zijn.

Ook meerdere Europese landen hebben weinig geluk gehad. Tsjechië (35), Schotland (37) en Noorwegen (40) krijgen meerdere wedstrijden op ongunstige tijdstippen voorgeschoteld. Voor Nederlandse supporters valt het mee: Oranje eindigt in de middenmoot met een score van 65. De wedstrijden tegen Japan (22.00 uur) en Zweden (19.00 uur) vallen op aantrekkelijke tijdstippen, maar het duel met Tunesië (01.00 uur) wordt op een minder gunstig moment gespeeld.

Gastlanden en Zuid-Amerikanen profiteren

Aan de andere kant van de ranglijst domineren landen uit Noord- en Zuid-Amerika. Uruguay, Panama, Brazilië en Haïti delen met een score van 98 de eerste plaats. Ook Colombia (93), Bosnië en Herzegovina (92), Zwitserland (92), Duitsland (90) en Engeland (90) mogen niet klagen over hun speelschema.

Dat de gastlanden goed scoren, is geen verrassing. De Verenigde Staten, Mexico en Canada behoren allemaal tot de best scorende landen. Hun wedstrijden zijn vanzelfsprekend afgestemd op het publiek in Noord-Amerika, waardoor supporters nauwelijks met nachtelijke aftraptijden worden geconfronteerd.

Voor Europese landen blijkt de situatie wisselend. Duitsland en Engeland profiteren van relatief vriendelijke aanvangstijden, terwijl landen als Noorwegen, Schotland en Tsjechië aanzienlijk minder geluk hebben.

Slechtste wedstrijden van het toernooi

De analyse keek ook naar individuele groepswedstrijden. Het duel tussen Zweden en Tunesië springt eruit als de slechtst geplande wedstrijd van de groepsfase. De aftrap vindt voor Zweedse supporters om 04.00 uur plaats en voor Tunesische fans zelfs om 03.00 uur.

Ook ontmoetingen als Algerije - Oostenrijk, Noorwegen - Senegal, Irak - Noorwegen en Jordanië - Algerije scoren bijzonder laag vanwege de nachtelijke aftraptijden in de betrokken landen.

De landen op volgorde van gunstig naar minder gunstig