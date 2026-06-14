FIFA deelt eindelijk beelden van veelbesproken WK-moment, maar fans zien direct een nieuw probleem

De discussie over de omstreden strafschop van Zwitserland tegen Qatar is na afloop van de wedstrijd alleen maar verder geëscaleerd. De FIFA probeert de kritiek te pareren door alsnog de ontbrekende buitenspelbeelden vrij te geven, maar daarmee zijn de vragen niet verdwenen.

Het veelbesproken moment vond al vroeg plaats in het groepsduel tussen Qatar en Zwitserland. Remo Freuler werd in het strafschopgebied neergehaald door doelman Mahmoud Abunada, waarna de scheidsrechter direct naar de stip wees. Over de overtreding zelf bestond nauwelijks twijfel, maar vrijwel onmiddellijk richtte alle aandacht zich op de situatie die eraan voorafging.

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Op televisie waren commentatoren, analisten en supporters ervan overtuigd dat Freuler buitenspel stond voordat hij de bal ontving. Normaal gesproken wordt zo'n situatie ondersteund met de bekende buitenspellijnen en een geanimeerde reconstructie, maar die ontbraken volledig. Dat zorgde tijdens de wedstrijd al voor veel argwaan.

FIFA komt met verklaring

Door de toenemende kritiek zag de FIFA zich genoodzaakt om publiekelijk uitleg te geven. Via sociale media verklaarde de wereldvoetbalbond dat een korte technische storing ervoor zorgde dat de buitenspelanimatie niet kon worden gegenereerd.

Volgens de FIFA had die storing geen invloed op het werk van de videoscheidsrechter. De controle zou volgens de normale procedure zijn uitgevoerd, waarbij de gebruikte lijnen zouden hebben uitgewezen dat er in geen van de twee onderzochte situaties sprake was van buitenspel.

De bond publiceerde vervolgens alsnog de betreffende beelden om de beslissing te onderbouwen.

Beelden zorgen voor nieuwe golf aan kritiek

Daar ontstond echter een nieuw probleem. Op sociale media wijzen kijkers erop dat de gepubliceerde afbeelding juist meer twijfel oproept dan wegneemt. Volgens critici lijkt de Qatarese verdediger de getoonde buitenspellijn niet eens te raken, waardoor de conclusie van de VAR moeilijk te rijmen zou zijn met wat op het scherm zichtbaar is.

© FIFA

Ook in Engeland werd de beslissing al stevig bekritiseerd. Analist en voormalig Manchester United-verdediger Gary Neville liet tijdens de uitzending van ITV weten ervan overtuigd te zijn dat er sprake was van buitenspel.

"Volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat dit buitenspel was", stelde Neville. Daarnaast uitte hij stevige kritiek op het feit dat de beelden aanvankelijk niet werden getoond. "Het idee dat dit bewijsmateriaal intern wordt gehouden en niet aan de supporters wordt getoond, is volstrekt belachelijk."

De strafschop werd uiteindelijk benut door Breel Embolo, waardoor Zwitserland op voorsprong kwam. Voor Qatar liep het incident uiteindelijk niet fataal af. In de blessuretijd zorgde Miro Muheim met een eigen doelpunt voor de 1-1, waardoor Qatar zijn allereerste WK-punt ooit veiligstelde.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026