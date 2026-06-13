'Superraar': NOS verbaasd over Qatar - Zwitserland, cruciaal moment niet in beeld gebracht

Een opvallende arbitrale beslissing op het WK 2026. Een toegekende strafschop in de wedstrijd tussen Qatar en Zwitserland houdt de gemoederen bezig. Op televisie waren commentatoren, analisten én kijkers ervan overtuigd dat aan de penalty een buitenspelsituatie voorafging, maar na controle van de VAR bleef de beslissing toch overeind.

Het incident speelde zich vroeg in de wedstrijd af. Zwitserland kreeg een strafschop nadat doelman Mahmoud Abunada zijn tegenstander Remo Freuler onderuit had gehaald in het strafschopgebied. Over de overtreding zelf bestond nauwelijks discussie, maar de aandacht verschoof direct naar het moment vlak daarvoor. Stond Freuler buitenspel toen Breel Embolo de bal naar hem doorkopte, en was er mogelijk even daarvoor al sprake van buitenspel?

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Opvallend genoeg werd geen herhaling met een 3D-schets getoond. Bij de NOS klinkt daar verbazing over. "In eerste instantie dacht ik dat het buitenspel was. We hebben de herhaling niet gekregen. Dat is toch gek, in deze tijd?", zegt presentator Gert van 't Hof. Analist Leonne Stentler beaamt: "Ja, superraar. Het lijkt gewoon buitenspel te zijn. Het is wel opmerkelijk: normaal krijg je een herhaling met een getrokken lijntje, maar die hebben we nu niet gezien." Ibrahim Afellay vult aan: "Ze maken je tegenwoordig van alles wijs. Je moet het maar geloven."

Commentatoren overtuigd van buitenspel

Ook op de Engelse tv, bij de uitzending van ITV, wordt het moment besproken. Analist Lee Dixon reageerde direct toen de eerste herhaling werd getoond. Volgens de voormalig verdediger stond Freuler al buitenspel voordat het contact met de keeper plaatsvond.

"Over de penalty zelf bestaat geen twijfel, maar ik stak direct mijn arm op voor buitenspel. Bij die loopactie staat hij buitenspel. Dit gaat nooit tellen. Hij dwaalt net te ver door. De scheidsrechter kan dat onmogelijk zien en wijst daarom naar de stip", aldus Dixon.

Nadat herhalingen vanuit andere standpunten waren getoond, werd de oud-speler van Arsenal alleen maar stelliger. Toen duidelijk werd dat de strafschop toch bleef staan, reageerde hij verbaasd: "Dan moet er iets mis zijn met mijn monitor. Ik weet zeker dat het buitenspel is."

Ondanks alle twijfels werd de strafschop niet teruggedraaid. Breel Embolo benutte het buitenkansje vervolgens koelbloedig en zette Zwitserland op voorsprong.

Nieuwe VAR-technologie geeft doorslag

Volgens scheidsrechteranalist Christina Unkel, die tijdens het toernooi voor ITV de arbitrale beslissingen beoordeelt, ligt de verklaring bij de nieuwe buitenspeltechnologie die op dit WK wordt gebruikt.

"Er zit niet per se een foutmarge ingebouwd in het systeem. De technologie die tijdens dit WK wordt gebruikt, werkt op een hoger niveau dan voorheen en is daardoor nog scherper en nauwkeuriger."

Ook zij geeft toe dat de beelden op het eerste gezicht een andere indruk wekten. "Jullie zaten er niet ver naast. Vanuit onze positie leek het ook buitenspel. Maar deze technologie is zo geavanceerd dat ze tot op de centimeter nauwkeurig kan bepalen of iemand buitenspel staat. Het ging hier om een extreem krappe situatie. De technologie heeft beide mogelijke buitenspelmomenten gecontroleerd."