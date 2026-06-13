Qatar stunt met allereerste WK-punt: diep in blessuretijd moet Zwitserland eraan geloven

Zwitserland is het WK 2026 begonnen met een blamage tegen Qatar. In Santa Clara opende Breel Embolo de score vanaf de strafschopstip, waarna Qatar diep in de blessuretijd op gelijke hoogte kwam. Zo pakte Qatar het allereerste punt op een WK.

Qatar kreeg al na drie minuten een enorme kans om de wedstrijd open te breken. Manuel Akanji ging te nonchalant om met een bal achterin, waarna Edmilson Junior alleen op Gregor Kobel af kon. De aanvaller probeerde de bal langs de Zwitserse doelman te prikken, maar Kobel redde knap en voorkwam een vroege dreun voor de favoriet.

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Daarna nam Zwitserland het duel stevig in handen. Dan Ndoye testte Abunada na een pass van Michel Aebischer, terwijl Ruben Vargas kort daarna van dichtbij wild over schoot. De druk bleef toenemen en na een kwartier volgde het beslissende moment. Freuler werd diep gestuurd en kwam in botsing met Abunada, die hem in het strafschopgebied neerhaalde. De VAR keek nog naar mogelijk buitenspel, maar de penalty bleef staan. Embolo bleef koel, stuurde Abunada de verkeerde kant op en schoof de 0-1 binnen.

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Zwitserland kreeg voor rust kansen om de wedstrijd al te beslissen. Ndoye stuitte opnieuw op Abunada na een fraaie combinatie met Embolo, Aebischer verraste de Qatarese keeper bijna met een voorzet die richting doel draaide en vlak voor rust raakte Vargas het zijnet. In de zesde minuut van de extra tijd leek de tweede treffer alsnog te vallen, toen Embolo vanaf de achterlijn Aebischer bediende. Zijn geplaatste inzet werd echter van de lijn gehaald.

Na rust bleef Zwitserland de controle houden. Granit Xhaka haalde in de vijftigste minuut vernietigend uit, maar Abunada tikte de bal over de lat. Opvallend genoeg kreeg Zwitserland geen corner. Qatar probeerde via wissels meer grip te krijgen en kreeg iets vaker balbezit, maar bleef vooral aangewezen op tegenstoten.

De hitte in Santa Clara drukte zichtbaar op het tempo. Na de drinkpauze bleef Zwitserland aandringen, met Xhaka als rustige regisseur op het middenveld en Vargas als constante dreiging vanaf de flank. In de 77ste minuut kreeg Vargas opnieuw ruimte, maar zijn schot werd eenvoudig gekeerd door Abunada. Even later kwam Embolo er gevaarlijk doorheen, zonder de bal langs de keeper te krijgen.

In de slotfase bleef Qatar overeind door massaal te verdedigen. Johan Manzambi schoot nog net naast en Embolo liet in de 86ste minuut een grote kans liggen toen hij de bal niet goed onder controle kreeg. Diep in de blessuretijd kwam Qatar tóch op gelijke hoogte: Boualem Khoukhi kopte de 1-1 binnen na een voorzet van Homam Ahmed. De euforie was gigantisch; de doelpuntmaker lag geruime tijd op de grond om het moment in zich op te nemen.