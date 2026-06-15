Spaanse media hard na 'zorgwekkend debuut' tegen stuntploeg Kaapverdië

De Spaanse media zijn snoeihard over het optreden van Spanje in de eerste WK-wedstrijd tegen Kaapverdië. De Europees kampioen kwam niet verder dan een teleurstellend resultaat tegen de WK-debutant en krijgt in meerdere kranten stevige kritiek. Waar vooraf nog werd gesproken over een eenvoudige zege, spreekt men nu van een valse en zorgwekkende start van het toernooi.

Marca is het meest uitgesproken en noemt het optreden van Spanje “een ramp om mee te beginnen”. Volgens de krant was het elftal van bondscoach Luis de la Fuente onherkenbaar en ontbrak het aan vrijwel alles wat je van een WK-favoriet mag verwachten: ideeën, creativiteit en richting. Kaapverdië wordt juist geprezen als een strijdlustige ploeg die met discipline en organisatie overeind bleef.

Artikel gaat verder onder video

Ook AS is hard in haar oordeel en spreekt zelfs van “negatieve geschiedenis”. De krant stelt dat Spanje gedurende de hele wedstrijd een schim van zichzelf was en dat de ploeg zonder ritme en aanvallende dreiging speelde. Opvallend is de kritiek op de houding van de spelers, die volgens AS het veld opkwamen alsof de wedstrijd al gewonnen was.

Mundo Deportivo kiest voor een iets meer analyserende benadering, maar komt tot dezelfde conclusie: Spanje had veel balbezit, maar kon nauwelijks door de defensie van Kaapverdië heen komen. Vooral doelman Vozinha wordt uitgelicht als uitblinker van de wedstrijd, met meerdere reddingen die zijn ploeg op de been hielden en hem zelfs de MVP-titel opleverden.

Sport gaat vooral in op de individuele prestaties en deelt lage cijfers uit aan vrijwel de hele selectie. Volgens de krant was Spanje “zorgwekkend” en had het geen antwoord op de “heroïsche weerstand” van Kaapverdië. Vooral in aanvallend opzicht liet de ploeg het afweten, terwijl ook het middenveld moeite had om grip op de wedstrijd te krijgen.

Ondanks de verschillende invalshoeken is de conclusie in alle Spaanse media hetzelfde: Spanje heeft direct bij de start van het WK een forse waarschuwing gekregen.