WK-debutant Kaapverdië zorgt voor megastunt tegen Spanje

Kaapverdië heeft voor een enorme stunt gezorgd op het WK. De debutant hield Europees kampioen en titelkandidaat Spanje in Atlanta knap op een 0-0 gelijkspel. De ervaren doelman Vozinha (40) groeide uit tot de grote held van de Kaapverdiërs.

Bij Spanje begonnen de niet volledig fitte vleugelspelers Nico Williams en Lamine Yamal niet in de basis. Met Champions League-winnaar Fabian Ruíz, Barcelona-spelers Pau Cubarsí, Pedri, Gavi en Torres en voormalig Ballon d'Or-winnaar Rodri stond er echter alsnog een surplus aan kwaliteit in het veld bij de Europees kampioen. Kaapverdië startte onder meer met Rotterdammers Jamiro Monteiro, afgelopen seizoen nog actief voor PEC Zwolle, Dailon Livramento en Laros Duarte.

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Dat Spanje vanaf de aftrap de bovenliggende partij was, zal niemand verbazen. De Zuid-Europeanen hadden verreweg het meeste balbezit en drukten Kaapverdië ver terug op de eigen helft. De Spanjaarden speelden echter behoorlijk inspiratieloos en wisten er aanvallend nauwelijks doorheen te komen. Veelzeggend detail: spits Mikel Oyarzabal kwam in het eerste halfuur tot exact nul (!) balcontacten.

Kansjes ontstonden er uiteindelijk wel mondjesmaat voor Spanje, maar de Kaapverdische doelman Vozinha (40) sleepte zijn land erdoor met een aantal prima reddingen. Eén keer werd de routinier geklopt, maar tot zijn opluchting spatte de inzet van Ferran Torres uiteen op de lat. Kaapverdië kwam aan de overkant nauwelijks in de buurt van het doel van Unai Simon, maar was niet bij machte om de sluitpost van Athletic Club daadwerkelijk tot een redding te dwingen. Halverwege was het derhalve nog altijd 0-0.

Na de hervatting ging het duel vrolijk op dezelfde voet verder. Spanje had de bal, Kaapverdië verdedigde geconcentreerd. Ook nu kwam La Furia Roja tot de nodige kansen, maar Vozinha hoefde niet zo vaak reddend op te treden als in het eerste bedrijf. Teneinde wat te forceren bracht de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente na de tweede drinkpauze eerst Lamine Yamal en daarna ook Williams binnen de lijnen, maar ook zij wisten de Kaapverdische verdediging niet te kraken. In de slotminuten kreeg Kaapverdië zelfs een kansje op de volle buit toen Borges kon koppen uit een hoekschop, maar hij deed dat recht op Simon.