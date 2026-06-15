LIVE WK 2026 | België op achterstand tegen Egypte door doelpunt Ashour

België komt vanavond voor het eerst in actie op het wereldkampioenschap voetbal. In Seattle nemen De Rode Duivels het op tegen het Egypte van superster Mohamd Salah. Om 21.00 uur Nederlandse tijd wordt er afgetrapt, mis niets en volg België - Egypte in dit liveblog.

LIVE WK 2026: België - Egypte Sorteer op: Laatste Oudste 24 - Paniek bij België? (0-1) Bondscoach Rudi Garcia is druk aan het coachen tijdens de drinkpauze. 22' - Tijd voor een drinkpauze (0-1) De wedstrijd wordt onderbroken. ⚽ 20' - Egypte scoort! (0-1) BREAKING Ashour verrast België en opent de score. De linksbuiten ontvangt een breedtepass van Salah, krijgt buiten de zestien te veel ruimte van Meunier en vindt de linkerhoek met een hard schot. Courtois komt er niet bij. 16' - Doku kan verder (0-0) Zijn belager komt weg zonder kaart. 16' - Doku naar de grond (0-0) De buitenspeler van België heeft pijn na een duel met Hany en blijft liggen. 🟨 14' - Castagne op de bon (0-0) Castagne houdt Salah opzichtig vast en zal de hele wedstrijd op zijn tellen moeten passen. Hetzelfde geldt voor Attia van Egypte, die enkele minuten geleden geel kreeg. België heeft het vaak lastig tegen Egypte Viermaal eerder speelden België en Egypte tegen elkaar, altijd vriendschappelijk. Daarvan won Egypte drie wedstrijden en België één. Vanavond heeft België tot dusver de overhand, maar Egypte wil ook voetballen. 7' - Schot van De Bruyne (0-0) De Bruyne vindt de ruimte voor een schot dat maar net naast zeilt. 6' - Nog geen spektakel (0-0) De ploegen wisselen het balbezit af en zijn nog niet in de buurt van het vijandelijke doel gekomen. Even de stemming peilen... 1' - We zijn begonnen! (0-0) België trapt af voor het begin van de wedstrijd. De volksliederen klinken Eerst dat van België, daarna het Egyptische. We gaan bijna beginnen De spelers komen het veld op! Lees hier alles over het stadion van vanavond: Lumen Field: Het Amerikaanse stadion met de meest Europese voetbalsfeer Lumen Field in Seattle, thuisbasis van de Seattle Seahawks en Seattle Sounders FC, staat bekend om zijn unieke sfeer. Tijdens het WK 2026, aangeduid als Seattle Stadium, biedt het stadion een iconische ervaring met de legendarische '12th Man'. Lees verder België op het WK: ligt de gouden generatie definitief achter ons? De komende tijd licht FCUpdate alle WK-deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan België, dat de gouden generatie langzaam ziet wegebben. Lees verder Laad meer