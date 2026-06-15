LIVE WK 2026 | België op achterstand tegen Egypte door doelpunt Ashour

Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
België komt vanavond voor het eerst in actie op het wereldkampioenschap voetbal. In Seattle nemen De Rode Duivels het op tegen het Egypte van superster Mohamd Salah. Om 21.00 uur Nederlandse tijd wordt er afgetrapt, mis niets en volg België - Egypte in dit liveblog.
LIVE WK 2026: België - Egypte
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Nu
21:24
24 - Paniek bij België? (0-1)
Bondscoach Rudi Garcia is druk aan het coachen tijdens de drinkpauze.
3m geleden
21:22
22' - Tijd voor een drinkpauze (0-1)
De wedstrijd wordt onderbroken.
6m geleden
21:20
⚽ 20' - Egypte scoort! (0-1)
Ashour verrast België en opent de score. De linksbuiten ontvangt een breedtepass van Salah, krijgt buiten de zestien te veel ruimte van Meunier en vindt de linkerhoek met een hard schot. Courtois komt er niet bij.
9m geleden
21:16
16' - Doku kan verder (0-0)
Zijn belager komt weg zonder kaart.
9m geleden
21:16
16' - Doku naar de grond (0-0)
De buitenspeler van België heeft pijn na een duel met Hany en blijft liggen.
10m geleden
21:15
🟨 14' - Castagne op de bon (0-0)
Castagne houdt Salah opzichtig vast en zal de hele wedstrijd op zijn tellen moeten passen. Hetzelfde geldt voor Attia van Egypte, die enkele minuten geleden geel kreeg.
12m geleden
21:13
België heeft het vaak lastig tegen Egypte
Viermaal eerder speelden België en Egypte tegen elkaar, altijd vriendschappelijk. Daarvan won Egypte drie wedstrijden en België één. Vanavond heeft België tot dusver de overhand, maar Egypte wil ook voetballen.
18m geleden
21:07
7' - Schot van De Bruyne (0-0)
De Bruyne vindt de ruimte voor een schot dat maar net naast zeilt.
20m geleden
21:06
6' - Nog geen spektakel (0-0)
De ploegen wisselen het balbezit af en zijn nog niet in de buurt van het vijandelijke doel gekomen.
21m geleden
21:04
Even de stemming peilen...
25m geleden
21:00
1' - We zijn begonnen! (0-0)
België trapt af voor het begin van de wedstrijd.
31m geleden
20:54
De volksliederen klinken
Eerst dat van België, daarna het Egyptische.
33m geleden
20:52
We gaan bijna beginnen
De spelers komen het veld op!
40m geleden
20:45
Lees hier alles over het stadion van vanavond:
Lumen Field: Het Amerikaanse stadion met de meest Europese voetbalsfeer
Lumen Field in Seattle, thuisbasis van de Seattle Seahawks en Seattle Sounders FC, staat bekend om zijn unieke sfeer. Tijdens het WK 2026, aangeduid als Seattle Stadium, biedt het stadion een iconische ervaring met de legendarische '12th Man'.
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