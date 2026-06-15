België stelt punt veilig tegen Egypte: Lukaku heeft na paar seconden grote impact

België is het WK begonnen met een gelijkspel tegen Egypte. De Rode Duivels keken in Seattle na een moeizame eerste helft tegen een achterstand aan, maar kwamen na rust langszij dankzij een eigen doelpunt van Mohamed Hany. In een sterke slotfase gingen de Belgen nadrukkelijk op zoek naar de overwinning, maar grote kansen voor onder anderen en Brandon Mechele leverden geen tweede treffer meer op: 1-1.

België begon met veel balbezit aan de wedstrijd, maar kreeg van een gretig Egypte nauwelijks ruimte. De eerste waarschuwing kwam nog van Kevin De Bruyne, die na zes minuten nipt naast schoot. Aan de overkant richtten de Egyptenaren hun defensieve aandacht vooral op Jérémy Doku, die al vroeg meerdere stevige overtredingen moest incasseren.

Artikel gaat verder onder video

Gaandeweg werd duidelijk dat de Rode Duivels moeite hadden om grip op de wedstrijd te krijgen. Egypte oogde scherper en gevaarlijker in de omschakeling. Na negentien minuten volgde de straf. Mohamed Salah kreeg veel ruimte en vond Emam Ashour, die op de rand van het strafschopgebied te veel vrijheid kreeg van Thomas Meunier. Met een krachtige uithaal liet hij Thibaut Courtois kansloos: 0-1.

België zocht naar een reactie, maar bleef slordig in balbezit. Tielemans kopte naast uit een voorzet van Timothy Castagne en De Bruyne zag een poging afgefloten worden. Egypte bleef intussen dreigend. Courtois moest een hard schot van Mostafa Ziko uit zijn doel duwen en vlak voor rust voorkwam hij met een knappe voetredding dat Omar Marmoush de voorsprong verdubbelde. Aan Belgische zijde kreeg Doku nog de grootste kans van de eerste helft, maar hij schoot over nadat Charles De Ketelaere hem in stelling had gebracht.

Na rust bleef het aanvankelijk opletten voor de Egyptische counters. Ziko en Marmoush lieten kansen liggen, terwijl Courtois ook een gevaarlijke kopbal van Salah moest verwerken. België antwoordde met meer druk naar voren. Doku versierde een vrije trap op een interessante positie en De Bruyne krulde de bal vervolgens prachtig over de muur, maar zag zijn poging uiteen spatten op de paal.

De thuisploeg bleef aandringen. Tielemans schoot rakelings naast en De Bruyne vond doelman Shobeir op zijn weg. Rudi Garcia greep ondertussen in met wissels, waarna ook Romelu Lukaku zijn opwachting maakte. De spits stond amper enkele seconden op het veld toen België gelijk maakte. Tielemans stuurde Meunier diep, die scherp voorgaf richting Lukaku. In een poging de bal weg te werken werkte Mohamed Hany het leer echter in eigen doel: 1-1.

Met die gelijkmaker kantelde het momentum volledig. Egypte werd teruggedrongen en België rook de overwinning. Meunier kreeg een schietkans, Lukaku werd afgeblokt en een kopbal van Mechele werd door Shobeir knap uit de hoek gehaald. In de slotfase leek de verlossing alsnog te komen toen Nicolas Raskin een perfecte voorzet afleverde op Lukaku, maar de aanvaller kopte vrijstaand over. Diezelfde Mechele kreeg diep in blessuretijd nog een laatste mogelijkheid na een vrije trap van Tielemans, alleen verdween zijn poging eveneens over het doel. Daardoor moest België genoegen nemen met een punt bij hun eerste WK-optreden in Seattle.