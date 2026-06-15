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Lamouchi na WK-debacle per direct ontslagen bij Tunesië

15 juni 2026, 19:25   Bijgewerkt: 16 juni 2026, 19:25
Sabri Lamouchi
Foto: © Imago
4 reacties
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Sabri Lamouchi is na de eerste wedstrijd op het WK per direct ontslagen als bondscoach van Tunesië, zo bevestigt de Tunesische voetbalbond. De Afrikanen, die de derde tegenstander van Oranje zijn op het WK, gingen in hun openingsduel met liefst 5-1 onderuit tegen Zweden.

Tunesië is op het WK van 2026 ingedeeld in Groep F met Nederland, Japan en Zweden. De Afrikanen begonnen het toernooi in de nacht van zondag op maandag met een duel tegen Zweden, wat rampzalig verliep. De ploeg van Graham Potter haalde keihard uit en stapte met een 5-1 overwinning van het veld.

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De forse nederlaag in de eerste wedstrijd van het WK is hard aangekomen bij de Tunesische voetbalbond en heeft direct gevolgen gehad voor Lamouchi. De Fransman is volgens internationale media per direct ontslagen, na slechts één wedstrijd op het toernooi. Hij stond pas kort aan het roer bij Tunesië, nadat hij in januari werd aangesteld als opvolger van Sami Trabelsi. Hij sneuvelde op zijn beurt na de uitschakeling op de Afrika Cup.

Met het ontslag van Lamouchi is de situatie bij Tunesië opnieuw veranderd en zal de bond snel moeten schakelen richting de volgende wedstrijden op het WK. In de nacht van zaterdag op zondag speelt het Afrikaanse land om 06.00 uur de tweede groepswedstrijd, tegen Japan. Op vrijdag 26 juni om 01.00 wacht Tunesië een ontmoeting met het Nederlands elftal in de derde groepswedstrijd.

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@21 ik heb dit even gecheckt, ja dit kan.

MerelK
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en wij gaan wachten tot na het zwaarbevochten gelijkspel tegen datzelfde Tunesie

John Gruntjens
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John Gruntjens
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Het spijt me, maar dat had Nederland ook moeten doen!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

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21
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Kan dit ook met Koeman?

PSV bril!
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PSV bril!
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@21 ik heb dit even gecheckt, ja dit kan.

MerelK
39 Reacties
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MerelK
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en wij gaan wachten tot na het zwaarbevochten gelijkspel tegen datzelfde Tunesie

John Gruntjens
17 Reacties
647 Dagen lid
85 Likes
John Gruntjens
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Het spijt me, maar dat had Nederland ook moeten doen!

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Zweden - Tunesië

5 - 1
Vandaag gespeeld om 04:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Sabri Lamouchi

Sabri Lamouchi
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (9 nov. 1971)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

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