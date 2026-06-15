Koeman spreekt Oranje toe in Dallas, Verbruggen ontbreekt op trainingsveld

Het Nederlands elftal heeft een dag na het gelijkspel tegen Japan een uitlooptraining afgewerkt in Dallas. Ronald Koeman sprak zijn selectie kort toe op het veld van de Southern Methodist University. ontbrak volledig op de training en werkte een individueel programma af.

De basisspelers van het openingsduel, dat gisteren in een 2-2 gelijkspel eindigde, namen na de speech van de trainer plaats op hometrainers in tenten langs het veld. Voor de invallers en reserves wachtte in het Washburne Soccer and Track Stadium een intensievere sessie. De training werd bijgewoond door familieleden en vrienden van de internationals. Hoewel de spelers direct na de wedstrijd tijd mochten doorbrengen met hun naasten, brachten zij de nacht wel gewoon door in het vaste teamhotel.

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De afwezigheid van Verbruggen op de groepstraining roept de nodige vragen op over zijn fitheid. De keeper kampte in de aanloop naar het eerste duel met een heupblessure, die hij opliep tijdens de oefeninterland tegen Oezbekistan. Hoewel hij na het gelijkspel tegen de Japanners zelf aangaf weer volledig fit te zijn en geen last meer te hebben van de kwetsuur, houdt de medische staf zijn situatie in de gaten richting de tweede groepswedstrijd. Vanuit de KNVB is nog geen officiële update gegeven of het om een terugslag gaat of dat de doelman uit voorzorg werd gespaard.

Koeman zelf stond vandaag overigens volop in de schijnwerpers na het puntenverlies tegen de Aziatische ploeg. De bondscoach kreeg na afloop forse kritiek op zijn wisselbeleid, waarbij hij aanvallers naar de kant haalde voor defensievere krachten. Tijdens de persconferentie verdedigde hij zijn keuzes echter fel en benadrukte hij dat de tegenstander werd onderschat.

Later vandaag vliegt de selectie vanuit Dallas naar Kansas City. Daar wordt de voorbereiding voortgezet op het cruciale duel met Zweden, dat zaterdag in Houston op het programma staat. De Scandinaviërs voeren momenteel Groep F aan na een overtuigende 5-1 overwinning op Tunesië.