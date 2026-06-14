Voor het Nederlands elftal gaat het WK 2026 vanavond eindelijk beginnen. In de eerste speelronde in Groep F stuiten Ronald Koeman en zijn mannen in Dallas op Japan, dat meerdere (oud-)Eredivisiespelers in de selectie heeft opgenomen. Na een moeizame oefencampagne hoopt Oranje tegen de Japanners beter voor de dag te komen en het toernooi te beginnen met een driepunter. Gaat dat lukken? Om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Japan.

LIVE WK 2026: Nederland - Japan Sorteer op: Laatste Oudste Einde wedstrijd Nederland geeft tweemaal een voorsprong weg en begint het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. 90' - Zes minuten blessuretijd (2-2) Komt er nog een winnaar vanavond? ⚽ 89' - Japan maakt gelijk (2-2) Het gaat toch nog mis voor Oranje. Uit een corner kopt Ogawa richting doel. De bal wordt van richting veranderd door Kamada, die zelf geen idee heeft dat dat gebeurt. Verbruggen krijgt een hand tegen de bal, maar dat is niet genoeg. Kamada zal de treffer op zijn naam gaan krijgen. 87' - Japan drukt Nederland terug (2-1) Japan valt aan en Oranje houdt tegen, terwijl de tijd doortikt in het voordeel van Oranje. 🔄 85' - Brobbey erin bij Oranje (2-1) De spits komt voor Gakpo en is de laatste invaller bij Oranje. 🔄 84' - Ueda naar de kant (2-1) De Feyenoorder heeft geen echte kansen gekregen en wordt afgelost door Shiogai. 🟨 83' - Geel voor Depay (2-1) De invaller gaat er stevig in bij Taniguchi. 🔄 81' - Verdedigende wissel Oranje (2-1) Aké komt voor Gravenberch. 77' - Een leukere wedstrijd (2-1) De wedstrijd is een stuk leuker om naar te kijken dan voor rust. Niet alleen vallen er doelpunten, ook ligt het tempo hoger. Nederland wil, Japan moet. 🔄 75' - Wissels bij Japan (2-1) Doan, Watanabe en Kubo naar de kant. Tomiasu, Ogawa en Sugawara komen erin. 73' - Van Hecke krijgt geen kracht achter kopbal (2-1) De kans van Gakpo leidt tot een corner, die door Depay wordt ingeslingerd. Bij de tweede paal krijgt Van Hecke geen kracht achter zijn kopstoot. 73' - Gakpo zoekt de korte hoek (2-1) Gakpo doet wat w evan hem kennen. Hij wordt weggestuurd aan de linkerflank, trekt naar binnen en zoekt de korte hoek op. Doelman Suzuki is snel bij de grond en laat zich niet verrassen. 72' - Blessure bij Japan (2-1) Kubo komt niet ongeschonden uit een duel met Dumfries. Hij gaat hinkend naar de zijlijn. 🔄 71' - We zijn weer begonnen (2-1) Het laatste kwart van de wedstrijd begint met twee wissels bij Oranje. Koopmeiners, Depay en Timber komen erin. Malen, Summerville en Reijnders gaan van het veld. Wat er gebeurt in de drinkpauze (2-1) De Japanners staan in een cirkel voor een teambespreking. Bij Oranje spreekt Koeman de troepen toe en krijgt Summerville complimentjes van Van Nistelrooij en Weghorst. Laad meer