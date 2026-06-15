Ronald Koeman heeft op zijn persconferentie na afloop van het duel tussen Nederland en Japan (2-2) uitgehaald naar Valentijn Driessen. De bondscoach was overduidelijk helemaal klaar met de kritische verslaggever.

Oranje leek zondagavond af te koersen op een zege op Japan, maar moest vlak voor tijd de gelijkmaker van Daichi Kamada slikken. De middenvelder kreeg de bal tegen zich aangekopt door Koki Ogawa, waarna Bart Verbruggen de bal niet meer kon keren. “De tweede goal is heel ongelukkig”, begint Koeman op zijn persconferentie. “We kunnen misschien iets beter verdedigen, hoe we als lijn staan. Om het duel op dat moment in te gaan.”

Ook bij de eerste tegentreffer, die Keito Nakamura vanaf de rand van de zestien binnenschoot, vindt Koeman dat zijn ploeg niet heel sterk stond te verdedigen. “Ik vind ook dat dat niet mag, hoe zij uiteindelijk iemand vrijspelen op de zestien meter, waar wij daar geen druk zetten en de bal niet blokken, dat vind ik wel. Maar ik vind niet dat we verdedigend slecht hebben gespeeld.”

Driessen vraagt vervolgens of Koeman in de kleedkamer kritischer is naar zijn spelers dan op de persconferentie. “Nee, ik heb gezegd wat ik hier ook zeg”, aldus een gepikeerde Koeman. “Als jullie kritisch zijn, is dat heel goed, maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook moet zijn. Ik ben wel kritisch, maar jullie gaan een stapje verder.” De bondscoach besluit vervolgens de aanval te openen. “Summerville was ook geen rechtsbuiten, dat had jij ook verwacht zeker? Die vond jij ook niks? Die vond jij ook niet goed?”, vraagt Koeman.

De keuzeheer doelt daarmee op een vraag van Driessen op een eerdere persconferentie, waarbij de journalist zich afvroeg waarop Koeman de keuze voor Summerville op rechtsbuiten heeft gebaseerd. De aanvaller speelde de afgelopen seizoenen namelijk vooral op links. Vanuit de zaal laat Driessen weten dat hij de trefzekere Summerville tegen Japan wel goed vond spelen. “Oh, vond je hem vandaag wel goed?”, gaat Koeman verder. “Dan zijn we het ook een keer eens. Natuurlijk kan het en moet het beter, maar goed, de eerste wedstrijd Japan… Ik schat Japan hoger in dan velen van jullie.”