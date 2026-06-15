Jasper Cillessen weg bij NEC: club wil speciale wens niet inwilligen

vertrekt definitief bij NEC. De 37-jarige doelman heeft via sociale media laten weten dat hij zijn aflopende contract in Nijmegen niet zal verlengen.

Hoewel er gesprekken zijn gevoerd over een langer verblijf, konden beide partijen het niet eens worden over de voorwaarden. Cillessen had de wens om na zijn actieve carrière door te stromen in de technische staf, maar zag die hoop in rook opgaan.

Op Instagram gaf hij tekst en uitleg over zijn naderende afscheid, dat formeel op 30 juni ingaat. "Vandaag heb ik helaas besloten om mijn contract bij NECniet met één jaar te verlengen", aldus de routinier. Hij had naar eigen zeggen andere verwachtingen van de onderhandelingen. "Mijn wens was om voor minimaal twee jaar te tekenen en daarna binnen de club mijn eerste stappen als keeperstrainer te zetten. Helaas zijn we daar samen niet uitgekomen", zo verklaarde de voormalig speler van onder meer Ajax en FC Barcelona.

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De Nijmegenaar keerde vorig jaar terug op het oude nest na een avontuur bij het Spaanse UD Las Palmas. In het afgelopen seizoen moest hij echter genoegen nemen met een reserverol achter eerste doelman Gonzalo Crettaz. Cillessen kwam tot drie optredens in de Eredivisie en fungeerde als vaste waarde in de KNVB Beker. In bereikte hij met de Nijmegenaren de finale, die uiteindelijk werd verloren van AZ.

Ondanks de teleurstelling over het stukgelopen contractoverleg kijkt de ervaren kracht positief terug op zijn derde periode in het Goffertstadion. Hij bedankte de supporters en de club voor de steun en wenste zijn ploeggenoten succes in Europa. NEC eindigde als derde in de Eredivisie en stroomt daardoor in augustus in tijdens de derde voorronde van de Champions League. Voor de doelman zelf is het nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt, aangezien er momenteel nog geen concrete nieuwe clubs voor hem in de markt zijn genoemd.