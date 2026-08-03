FC Twente treft Dinamo Kiev of Qarabag in mogelijke Conference League-play-offs

FC Twente weet welke clubs het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. De Tukkers moeten eerst nog zien af te rekenen met FC DAC 1904 Dunajská Streda, maar bij winst in het tweeluik wacht nog één laatste horde richting de competitiefase van het Europese toernooi.
FC Twente werd vorige week uitgeschakeld door Ferencváros in de voorronde van de Europa League en moet via de Conference League alsnog een plek in het Europese hoofdtoernooi veiligstellen. De ploeg van trainer John van den Brom neemt het eerst op tegen de Slowaakse club FC DAC 1904 Dunajská Streda, waarna de return in Enschede volgt.
Mocht FC Twente het tweeluik winnen, dan volgt een beslissende confrontatie om een plek tussen de Europese clubs. De Tukkers weten nu welke route ze moeten afleggen richting de competitiefase van de Conference League.
De volgende clubs behoren tot de mogelijke tegenstanders van FC Twente in de play-offs:
De exacte tegenstander wordt bepaald na afloop van het tweeluik tussen Dinamo Kiev en Qarabag FK. FC Twente weet dan welke club het moet verslaan om zich te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League.
Na de teleurstellende uitschakeling tegen Ferencváros krijgt FC Twente via de Conference League een nieuwe kans om de Europese campagne alsnog een vervolg te geven.
Technisch directeur Erik ten Hag heeft de selectie deze zomer flink onder handen genomen met onder meer de komst van Wout Weghorst en het definitief vastleggen van Ramiz Zerrouki. Een plek in de competitiefase van de Conference League zou de nieuwe koers in Enschede een extra impuls geven.
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