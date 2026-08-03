Ajax treft FC Noah of FC Sion in mogelijke Conference League-play-offs

Ajax weet welke clubs het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers moeten eerst nog zien af te rekenen met Shelbourne FC uit Ierland, maar bij winst wacht nog één laatste horde richting de competitiefase van het Europese toernooi.
Ajax neemt het donderdag op tegen Shelbourne FC in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Amsterdam. Mocht de ploeg van trainer Míchel het Ierse tweeluik overleven, dan wacht een beslissend tweeluik om een plek in de competitiefase van het Europese toernooi.
Lukt het Ajax niet om Shelbourne uit te schakelen, dan komt er een einde aan het Europese avontuur. De Amsterdammers zijn daarom gebrand op het bereiken van de laatste kwalificatieronde.
De volgende clubs behoren tot de mogelijke tegenstanders van Ajax in de play-offs:
De exacte tegenstander wordt bepaald na afloop van het tweeluik tussen FC Noah en FC Sion. Ajax weet dan welke club het moet verslaan om zich te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League.
De Europese route valt samen met een ambitieuze transferzomer in Amsterdam. Met onder meer de komst van Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare, Julian Brandt en mogelijk Marc-André ter Stegen heeft Ajax de selectie flink versterkt.
De ploeg van Míchel wil dit seizoen weer meedoen om de prijzen en zal ook op Europees niveau stappen willen zetten. Een plek in de competitiefase van de Conference League is daarbij de eerste belangrijke doelstelling.
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Ajax moet de CoL gewoon winnen, op papier ben je de grootste club die erin zit. Natuurlijk zal het niet makkelijk zijn, maar we gaan er wel voor. Dit is geen grootspraak, maar gewoon gezonde ambitie die je moet hebben als Ajax zijnde. Mits er nog een 6 bij komt en vervanger voor Godts natuurlijk
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ajax moet de CoL gewoon winnen, op papier ben je de grootste club die erin zit. Natuurlijk zal het niet makkelijk zijn, maar we gaan er wel voor. Dit is geen grootspraak, maar gewoon gezonde ambitie die je moet hebben als Ajax zijnde. Mits er nog een 6 bij komt en vervanger voor Godts natuurlijk