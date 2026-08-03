Ajax treft FC Noah of FC Sion in mogelijke Conference League-play-offs

Ajax weet welke clubs het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers moeten eerst nog zien af te rekenen met Shelbourne FC uit Ierland, maar bij winst wacht nog één laatste horde richting de competitiefase van het Europese toernooi.

Ajax neemt het donderdag op tegen Shelbourne FC in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Amsterdam. Mocht de ploeg van trainer Míchel het Ierse tweeluik overleven, dan wacht een beslissend tweeluik om een plek in de competitiefase van het Europese toernooi.

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Lukt het Ajax niet om Shelbourne uit te schakelen, dan komt er een einde aan het Europese avontuur. De Amsterdammers zijn daarom gebrand op het bereiken van de laatste kwalificatieronde.

Mogelijke tegenstanders Ajax in Conference League-play-offs

De volgende clubs behoren tot de mogelijke tegenstanders van Ajax in de play-offs:

FC Noah (Armenië)

FC Sion (Zwitserland)

De exacte tegenstander wordt bepaald na afloop van het tweeluik tussen FC Noah en FC Sion. Ajax weet dan welke club het moet verslaan om zich te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League.

Ajax wil Europese campagne kracht bijzetten

De Europese route valt samen met een ambitieuze transferzomer in Amsterdam. Met onder meer de komst van Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare, Julian Brandt en mogelijk Marc-André ter Stegen heeft Ajax de selectie flink versterkt.

De ploeg van Míchel wil dit seizoen weer meedoen om de prijzen en zal ook op Europees niveau stappen willen zetten. Een plek in de competitiefase van de Conference League is daarbij de eerste belangrijke doelstelling.