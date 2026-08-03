Live voetbal

Ajax treft FC Noah of FC Sion in mogelijke Conference League-play-offs

3 augustus 2026, 14:20
Ajax/Conference League/Godts
Foto: © Imago/realtimes
4 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
Maak ons je Google-favoriet

Ajax weet welke clubs het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers moeten eerst nog zien af te rekenen met Shelbourne FC uit Ierland, maar bij winst wacht nog één laatste horde richting de competitiefase van het Europese toernooi.

Ajax neemt het donderdag op tegen Shelbourne FC in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Amsterdam. Mocht de ploeg van trainer Míchel het Ierse tweeluik overleven, dan wacht een beslissend tweeluik om een plek in de competitiefase van het Europese toernooi.

Artikel gaat verder onder video

Lukt het Ajax niet om Shelbourne uit te schakelen, dan komt er een einde aan het Europese avontuur. De Amsterdammers zijn daarom gebrand op het bereiken van de laatste kwalificatieronde.

Mogelijke tegenstanders Ajax in Conference League-play-offs

De volgende clubs behoren tot de mogelijke tegenstanders van Ajax in de play-offs:

  • FC Noah (Armenië)
  • FC Sion (Zwitserland)

De exacte tegenstander wordt bepaald na afloop van het tweeluik tussen FC Noah en FC Sion. Ajax weet dan welke club het moet verslaan om zich te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League.

Ajax wil Europese campagne kracht bijzetten

De Europese route valt samen met een ambitieuze transferzomer in Amsterdam. Met onder meer de komst van Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare, Julian Brandt en mogelijk Marc-André ter Stegen heeft Ajax de selectie flink versterkt.

De ploeg van Míchel wil dit seizoen weer meedoen om de prijzen en zal ook op Europees niveau stappen willen zetten. Een plek in de competitiefase van de Conference League is daarbij de eerste belangrijke doelstelling.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mika Godts

Mika Godts bereikt akkoord en wil vertrekken bij Ajax

  • za 1 augustus, 17:55
  • 1 aug. 17:55
  • 19
Noa Lang Ajax

Spectaculaire terugkeer Noa Lang naar Ajax stuit op één groot obstakel

  • za 1 augustus, 16:00
  • 1 aug. 16:00
  • 14
Mika Godts

Mika Godts voor 45 à 50 miljoen euro op weg naar Paris Saint-Germain

  • vr 31 juli, 22:55
  • 31 jul. 22:55
  • 20
0 4 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajacied00
65 Reacties
875 Dagen lid
516 Likes
Ajacied00
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ajax moet de CoL gewoon winnen, op papier ben je de grootste club die erin zit. Natuurlijk zal het niet makkelijk zijn, maar we gaan er wel voor. Dit is geen grootspraak, maar gewoon gezonde ambitie die je moet hebben als Ajax zijnde. Mits er nog een 6 bij komt en vervanger voor Godts natuurlijk

Martine
346 Reacties
543 Dagen lid
1.003 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een mazzel. Echt heel veel zwakkere broeders dan FC Twenthe. Komt waarschijnlijk omdat ze “geplaatst” zijn?

Martin0345
319 Reacties
1.127 Dagen lid
1.390 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hajduk Split en Brann zijn misschien een potentiële bananenschil, de rest moet echt te doen zijn. Al hebben ze eerder wel van RFS verloren.

CG
3.692 Reacties
1.105 Dagen lid
14.117 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zelfs van Hajduk Split moeten we winnen (2x 3-1)!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajacied00
65 Reacties
875 Dagen lid
516 Likes
Ajacied00
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ajax moet de CoL gewoon winnen, op papier ben je de grootste club die erin zit. Natuurlijk zal het niet makkelijk zijn, maar we gaan er wel voor. Dit is geen grootspraak, maar gewoon gezonde ambitie die je moet hebben als Ajax zijnde. Mits er nog een 6 bij komt en vervanger voor Godts natuurlijk

Martine
346 Reacties
543 Dagen lid
1.003 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een mazzel. Echt heel veel zwakkere broeders dan FC Twenthe. Komt waarschijnlijk omdat ze “geplaatst” zijn?

Martin0345
319 Reacties
1.127 Dagen lid
1.390 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hajduk Split en Brann zijn misschien een potentiële bananenschil, de rest moet echt te doen zijn. Al hebben ze eerder wel van RFS verloren.

CG
3.692 Reacties
1.105 Dagen lid
14.117 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zelfs van Hajduk Split moeten we winnen (2x 3-1)!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws